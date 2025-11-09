"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2025 PAZAR

"Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok''

09 Kasım 2025, Pazar 13:55
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının şu anda mümkün olmadığını söyledi.

Tahran'da basına konuşan Erakçi, "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok çünkü ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz." dedi.

 

Erakçi, ABD tarafının "eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını" belirtti.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti. Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

AA

