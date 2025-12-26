"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Suriye'nin Süveyda iline bilinmeyen bir savaş uçağı hava saldırısı düzenledi

26 Aralık 2025, Cuma 09:49
Aidiyeti bilinmeyen bir savaş uçağı, Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline bağlı El-Kefr beldesi kırsalına hava saldırısı düzenledi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin kendi muhabirine dayandırdığı haberine göre, Ürdün'e ait olduğu değerlendirilen bir savaş uçağı, silah tüccarlarının silah deposu olarak kullandığı El-Kefr beldesinin doğusundaki spor kompleksi ile Tel Kalib çevresini hedef aldı.

Saldırıya ilişkin Ürdün tarafından ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden dün yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde sınır hattında gerçekleştirilen hava bombardımanıyla çok sayıda silah ve uyuşturucu kaçakçısının etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

AA

