Gölköy Barajı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı

Bolu'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı, eriyen karlar ve son yağışların etkisiyle yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Toplam 24 milyon metreküp hacme sahip baraj, Mudurnu ve Abant Deresi'nden besleniyor. Kentte etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla barajdaki su seviyesi maksimum seviyeye çıktı. Tam kapasiteye ulaşan baraj, Bolu’nun içme suyu ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Bolu genelinde içme suyu temininde herhangi bir sorun yaşanmazken, mevcut doluluk oranının uzun süreli kullanım açısından yeterli seviyede olduğu kaydedildi. Bu arada, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan baraj havadan görüntülendi. AA

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.