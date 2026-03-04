"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Okullarda şiddet önlensin

04 Mart 2026, Çarşamba 11:30
İstanbul‘da bir lisede yaşanan şiddet olayı sonrası eğitim camiası harekete geçti. Dün iş bırakan eğitimciler, okullarda artan şiddete tepki gösterdi. Eğitimciler “Öğretmenlerin itibarı korunsun” diyor.

İstanbul Çekmeköy’de iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı saldırıda öğretmen FÇ.’nin can vermesinin ardından eğitim sendikaları İstanbul’da bir günlük işi bırakma kararı aldı.  Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı açıklamada “Eğitimde şiddet artık, can alma noktasına gelmiştir. Kamu görevlilerinin can güvenliğine dikkat çekmek için 3 Mart 2026 tarihinde ülke genelinde 1 günlüğüne iş bırakıyoruz” dedi.

Toplumsal çürüme belirtisi

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Arslan ise, “Öğretmenlerimize yönelen şiddet, eğitimcilerimizin canına kast edilmesi, eğitimin can güvenliği kaygısına teslimi, kabulü ve tahammülü mümkün olmayan bir probleme dönüşmüştür. Eğitimciye yönelen şiddet, bir toplumsal çürüme belirtisidir.” dedi.

Öğretmenin itibarı korunsun

Başkan Arslan, “Devletin, okul güvenliğini tesis ederek eğitim kamu hizmetinin yürütülmesinde iş güvenliğinin sağlanması ve güvenli çalışma ortamının tesisi zorunluğunun, hukuk devleti olmanın gereği olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırılar karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı; yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır. Fatma Nur öğretmenimizi ebediyete uğurlarken İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakma kararımız bir tepki olduğu kadar bir çağrıdır. Bu çağrı öğretmenin itibarını koruma çağrısıdır” dedi. 

Ne olmuştu?

Olay, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. tarafından gerçekleştirildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmenlerine ve bir sınıf arkadaşına saldıran öğrencinin eylemi sonucu, okula sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edilmesine rağmen öğretmenlerden biri kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Eğitim sendikaları, bu grevle eğitimde artan şiddeti ve öğretmenlerin güvenliğine ilişkin endişeleri kamuoyuna duyurmuş oldu.

 

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 346
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şubat’ın enflasyon verileri açıklandı: TÜİK: 31.53 ENAG: 54.14

    Okullarda şiddet önlensin

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"

    İran uzun bir savaşa hazır

    Bölgesel savaşa dönüşme riski var

    Tanju Özcan tutuklandı

    Bağdat’ta ABD üssüne İHA saldırısı düzenlendi

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı

    İran krizi ekonomimize yük

    " Gerekirse ABD donanması Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat edecek"

    Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle Akdeniz’e gönderiliyor

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor

    İran’da Hamaney sonrası

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?

    Sığınak ve erken uyarı sistemi açıklaması

    ABD'nin bölgedeki ikinci THAAD hava savunma sistemini vurdu

    Türkiye savaşın tarafı haline gelmemeli

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    DP Genel Başkanı Uysal: Emekli ikramiyesi neden artmıyor?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İngiltere'den Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve Wildcat helikopterleri gönderme kararı
    Genel

    'ABD, İranlıların ayaklanma sürecini hızlandırmaya çalışıyor' - CNN: CIA, muhalif Kürtleri silahlandırmaya çalışıyor
    Genel

    Trafikte yüzde 10 hız toleransı tarihe karıştı
    Genel

    Motorine 6 lira 69 kuruş zam
    Genel

    "Bu saldırganlığa güçlü bir yanıt vermekte çok kararlı olacağız"
    Genel

    İran uzun bir savaşa hazır
    Genel

    Tanju Özcan tutuklandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.