Okullarda şiddet önlensin

İstanbul‘da bir lisede yaşanan şiddet olayı sonrası eğitim camiası harekete geçti. Dün iş bırakan eğitimciler, okullarda artan şiddete tepki gösterdi. Eğitimciler “Öğretmenlerin itibarı korunsun” diyor.

İstanbul Çekmeköy’de iki öğretmen ve bir öğrencinin hedef alındığı saldırıda öğretmen FÇ.’nin can vermesinin ardından eğitim sendikaları İstanbul’da bir günlük işi bırakma kararı aldı. Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, yaptığı açıklamada “Eğitimde şiddet artık, can alma noktasına gelmiştir. Kamu görevlilerinin can güvenliğine dikkat çekmek için 3 Mart 2026 tarihinde ülke genelinde 1 günlüğüne iş bırakıyoruz” dedi.

Toplumsal çürüme belirtisi

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Arslan ise, “Öğretmenlerimize yönelen şiddet, eğitimcilerimizin canına kast edilmesi, eğitimin can güvenliği kaygısına teslimi, kabulü ve tahammülü mümkün olmayan bir probleme dönüşmüştür. Eğitimciye yönelen şiddet, bir toplumsal çürüme belirtisidir.” dedi.

Öğretmenin itibarı korunsun

Başkan Arslan, “Devletin, okul güvenliğini tesis ederek eğitim kamu hizmetinin yürütülmesinde iş güvenliğinin sağlanması ve güvenli çalışma ortamının tesisi zorunluğunun, hukuk devleti olmanın gereği olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Eğitimciler her türlü şiddet ve saldırılar karşısında savunmasız, korumasız bırakılmamalı; yaptıkları işin onur, önem ve ağırlığına uygun hayat, çalışma ve güvenlik şartları sağlanmalıdır. Fatma Nur öğretmenimizi ebediyete uğurlarken İstanbul’daki tüm eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakma kararımız bir tepki olduğu kadar bir çağrıdır. Bu çağrı öğretmenin itibarını koruma çağrısıdır” dedi.

Ne olmuştu?

Olay, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. tarafından gerçekleştirildi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle öğretmenlerine ve bir sınıf arkadaşına saldıran öğrencinin eylemi sonucu, okula sevk edilen sağlık ekiplerince müdahale edilmesine rağmen öğretmenlerden biri kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, saldırgan polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Valiliği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Eğitim sendikaları, bu grevle eğitimde artan şiddeti ve öğretmenlerin güvenliğine ilişkin endişeleri kamuoyuna duyurmuş oldu.