Öfke kontrolü müfredata girmeli

Okullarda artan şiddet olayları sonrası çocuklarda artan öfke kontrolü problemi yeniden gündeme geldi. Çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü, “alarm zili çalıyor” diyerek müfredata öfke kontrolü, kriz yönetimi ve çatışma çözümü eğitimlerinin eklenmesi çağrısı yaptı.

Şiddet normalleşiyor

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, çocuk ve ergen psikiyatristi Doç. Dr. Hakan Öğütlü, yaşanan olayların “tek boyutlu” değerlendirilemeyeceğini belirterek, son dönemde şiddetin giderek artan bir trend hâlinde normalleştiğini ve çocukların şiddeti bir “çözüm aracı” olarak görmeye başladığını söyledi.

Okulda otorite zayıfladı

Öğütlü, okullarda otorite figürlerinin etkisini kaybettiğine dikkat çekerek, “Öğretmenlere, okul idarecilerine olan saygı azaldı, gençler o dürtüsel hareketlerini, davranışlarını öğretmenlerine sergileyebiliyor” dedi. Öğretmenin can güvenliğinden endişe ettiği bir ortamda eğitim faaliyetlerinin sağlıklı yürümeyeceğini vurguladı.

Erken tesbit edilmeli

Rehberlik hizmetlerinin daha etkin çalışması gerektiğini ifade eden Öğütlü, risk taşıyan, öfke problemi olan ve dışlanan çocukların erken tesbit edilerek özellikle psikiyatrik tedaviye yönlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti. Öğütlü, bu çocukların ailelerinin de sürece dahil edilmesi, psiko-eğitim ve danışmanlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Müfredat değişikliği çağrısı

Öğütlü, şiddet olaylarına karışan çocuklara “sıfır tolerans” uygulanmasını önerirken, eğitim tarafında da müfredat değişikliği çağrısı yaptı. Müfredata öfke kontrolü, kriz yönetimi ve çatışmaların nasıl çözüleceğine ilişkin derslerin eklenerek tüm çocuklara bu becerilerin kazandırılması gerektiğini ifade etti.