"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2025 SALI - YIL: 56

Tayland-Kamboçya geriliminde tansiyon düşmüyor: Ateşkes yok, can kayıpları 40'ı geçti!

23 Aralık 2025, Salı 12:25
Tayland ve Kamboçya arasında 7 Aralık'tan bu yana yeniden alevlenen sınır çatışmaları, bölgede 900 bin kişinin yerlerinden edilmesine yol açarken ateşkes konusunda anlaşmaya varılamaması, iki ülke arasındaki "sınır gerilimini" gündemde tutuyor.

Çok sayıda can kaybına, sivil altyapının zarar görmesine ve yerlerinden edilmelere yol açan çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimlerin yeni bir ateşkesle sonuçlanmaması, gözleri 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan müzakerelere çevirdi.

 

Ateşkes görüşmeleri için Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında dün Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya gelen tarafların ateşkes müzakereleri sonuçsuz kaldı.

 

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) Çin ve ABD başta olmak üzere üçüncü taraflar, ateşkes için ses yükseltirken; iki ülke yeniden tırmanan sınır geriliminde ise karşılıklı olarak birbirlerini suçluyor.

Tayland, Kamboçya'nın saldırıyı ilk başlatan taraf olduğunu, dolayısıyla ilk ateşkes ilan eden tarafın Kamboçya olması, ateşkesin gerçek ve kalıcı nitelik taşıması ve Kamboçya'nın özellikle kara mayınlarının temizlenmesi konusunda Tayland ile işbirliği yapması gerektiğini savunuyor.

Tarafların, 24 Aralık'ta yeniden görüşmek üzere Genel Sınır Komitesi (GBC) çerçevesinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Can kayıpları 40'ı geçti

Kamboçya basınına yansıyan haberlerde, Tayland unsurlarının, Battambang eyaletine 40'tan fazla topçu saldırısı düzenlediğine, saldırıların "barışa yönelik olası adımların görüşüldüğü" esnada meydana geldiğine işaret edildi.

Tayland merkezli Bangkok Post gazetesinin haberine göre de Kamboçya, Tayland'ın güneydoğusundaki Sa Kaeo eyaletinde düzenlediği topçu bombardımanında sivil altyapıları hedef aldı.

Kamboçya'nın Sa Kaeo eyaletinin Ta Phraya bölgesinde bulunan askeri üsse ateş açması sonucu 1 Tayland askerinin öldüğü ve ölen Taylandlı asker sayısının 22'ye yükseldiği aktarıldı.

Çatışma bölgelerindeki hastanelerin kapanması gibi nedenlerle 37 sivil "dolaylı", 1 sivil ise "doğrudan" saldırı sonucu öldü.

Yaklaşık 400 bin Taylandlının da çatışmalardan etkilenen bölgelerden tahliye edildiği, yerlerinden edilen yaklaşık 200 bin kişi için 899 sığınma merkezinin hizmete açıldığı belirtildi.

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin, Kamboçya İçişleri Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre de çatışmaların yeniden alevlendiği 7 Aralık'tan bu yana Kamboçya'da sivil can kaybı 21'e, yaralı sayısı ise 83'a yükseldi.

Yaklaşık 285 bini kadın ve 174 bini çocuk olmak üzere sınır hattı bölgelerinde yaşayan yaklaşık 544 bin Kamboçyalının yerlerinden edildiği kaydedildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının, 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi ölmüştü.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda taraflar birbirini sorumlu tutarken, her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tayland-Kamboçya geriliminde tansiyon düşmüyor: Ateşkes yok, can kayıpları 40'ı geçti!

    ABD, yabancı üretim dronların ülkede satılmasını yasakladı

    Kitapseverler, Cağaloğlu yine sizi bekliyor

    Meksika Donanmasına ait uçak ABD-Texas açıklarında düştü: 5 kişi öldü

    Şile Belediyesine yönelik soruşturma sürüyor: 22 şüpheli daha gözaltına alındı

    'Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var'

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 28 şüpheli gözaltına alındı

    'Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor!'

    İsrail, işgali genişletiyor

    Deprem suçluları affedilmemeli

    Faiz, kaynaklarımızı kurutuyor - Son 23 yılda 61 trilyon lira faize gitti

    Asgari ücretli için ev hayal

    Ümmet birleşirse zulüm durur

    Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı

    Çocuklar kitaba dokunamadı - 'Fakirliğin kültürel yüzü'

    En çok kullanılan 10 soyadı açıklandı

    Gençler okumak için çalışmak zorunda

    Türkiye, dünyanın en pahalı etini yiyor

    Savcılık belgeledi: Kızılay, 6 Şubat’ta çadır sattı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de kabul edildi: Türk askerinin Libya'daki görev süresi uzatıldı
    Genel

    En çok kullanılan 10 soyadı açıklandı
    Genel

    Ümmet birleşirse zulüm durur
    Genel

    Asgari ücretli için ev hayal
    Genel

    'Kudüs, son derece acı bir dönemden geçiyor!'
    Genel

    Türkiye, dünyanın en pahalı etini yiyor
    Genel

    Savcılık belgeledi: Kızılay, 6 Şubat’ta çadır sattı
    Genel

    İsrail, işgali genişletiyor
    Genel

    Deprem suçluları affedilmemeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.