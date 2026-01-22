"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 OCAK 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Terör örgütü YPG/SDG yandaşları Avrupa'da da provokasyon peşinde

22 Ocak 2026, Perşembe 12:19
Suriye ordusunun Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmesi üzerine, terör örgütü yandaşları, Avrupa'da polise taş ve havai fişeklerle karşı geldi.

İsviçre'nin Zürih kentinde izinsiz yürüyüş yapan terör örgütü YPG/SDG yandaşlarına polis müdahale etti.

 

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan eylemciler, gösteriyi dağıtmak için tazyikli su sıkan polise taşla ve diğer yaralayıcı maddelerle karşılık verdi.

Taşkınlık yapan terör örgütü yandaşlarının bazılarının yüzünde maske olduğu görülürken, eylemciler kamu mallarına zarar da verdi.

İsviçre'nin Bern, Lozan ve Cenevre şehirlerinde de Suriye ordusunun ilerlemesini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

Eylem yapan terör örgütü YPG/SDG yandaşları, BM Cenevre Ofisi yerleşkesine zorla girdi

Terör örgütü yandaşları, Avrupa genelinde yaptığı çağrının ardından BM önünde toplandı.

Eylem sırasında bir anda koşarak BM'ye yönelen eylemcilerden bazıları, ellerinde terör örgütünü simgeleyen paçavralarla tellerden atlayarak BM yerleşkesine zorla girdi.

Yerleşkeye izinsiz giren YPG/SDG yandaşları, BM güvenlik görevlileri tarafından kısa sürede dışarı çıkarıldı.

BM güvenlik görevlileri, kapının önünde bir set oluşturarak daha fazla terör örgütü YPG/SDG yandaşının içeri girmesini engelledi.

Olaydan kısa süre sonra BM'ye gelen Cenevre polisi, göstericileri BM kapısından uzaklaştırarak gerekli önlemleri aldı.

BM yetkilileri, yaptığı açıklamada, eylemcilerin herhangi bir hasara yol açmasına fırsat tanınmadan yerleşke dışına çıkarıldığını bildirdi.

Terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından birçok Avrupa ülkesinde provokasyona neden olurken, polise taş ve havai fişeklerle karşı geldi, kamu malına zarar verdi.

İngiltere

Londra'da bir grup terör örgütü yandaşı, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplandı.

Buradaki gösterinin ardından İngiltere Parlamentosu önüne yürüyen terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Parlamento önündeki kavşakta oturma eylemi yaptı.

Polisin uyarısıyla tekrar Downing Sokağı girişindeki alana yönlendirilen YPG/SDG yandaşları, bir süre sonra Trafalgar Meydanı'na yürüyüşe geçmek istese de polis, bu yürüyüşe izin vermedi.

Terör örgütünü simgeleyen paçavraları ve teröristlerin resimlerini taşıyan protestocular ile polis arasındaki kısa süreli arbedenin ardından eylem sona erdi.

Fransa

Fransa’nın başkenti Paris'te ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, polisi havai fişeklerle hedef aldı. Polis de terör örgütü yandaşlarına biber gazıyla müdahale etti.

Paris'in Invalides Meydanı’nda da bir grup terör örgütü YPG/SDG yandaşı toplanarak eylem yaptı.

Strazburg kentinde de izinsiz gösteri yapan yüzü maskeli terör örgütü yandaşları, örgütü simgeleyen paçavralarla eylem gerçekleştirdi.

ABD Konsolosluğu önüne yürümek isteyen terör örgütü YPG/SDG yandaşları, polise taş ve yaralayıcı cisimler fırlattı, polis biber gazıyla karşılık verdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine boyalı saldırı

Berlin Polisinden yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçilik yanında nöbet tutan güvenlik görevlilerinin, yaklaşık 40 kişilik bir grubun, Tiergarten Caddesi üzerindeki Büyükelçilik binasının demir çitlerine boya attığını tespit ettiği belirtildi.

Saldırganların, Büyükelçilik önündeki kaldırıma bir slogan yazdığı ve birkaç sis bombası da attığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine yaklaşması üzerine grubun Tiergarten Parkı'na kaçtığı ancak güvenlik güçlerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 ve 20 yaşlarında 2 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devlet güvenlik birimince yürütüldüğü bildirildi.

Saldırının, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarınca yapıldığı tahmin ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 331
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'da ölümcül tren kazalarının ardından makinistlerden grev kararı

    Terör örgütü YPG/SDG yandaşları Avrupa'da da provokasyon peşinde

    Putin, Grönland’a fiyat biçti

    İstanbul'da 2025'in yangın bilançosu: Her 18 dakika 54 saniyede bir yangın çıktı!

    Bedelli askerlik celp dönemleri ve birlik yerleri belli oldu

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti

    Trump: 'Bir buz parçası'nı istiyoruz ama vermiyorlar

    Şanlıurfa'da kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı

    Balıkesir-Sındırgı'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu

    “Gazze’yi İsrail’e peşkeş çekme kurulu”

    İsrail’den eğitime darbe

    Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı

    'İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı' - 'BM'ye karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı'

    Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya arşivinin nöbetçisiydi: Selâhaddin Vatansever
    Genel

    Balıkesir-Sındırgı'da peş peşe iki deprem daha
    Genel

    Bayrak provokasyonuna tepkiler sürüyor - Gültekin Uysal: Lânetliyoruz
    Genel

    24 Ağustos'ta kaybolmuştu: Beşiktaş'ta denizde bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov'a ait olduğu belirlendi
    Genel

    Atletico Madrid 'le 1-1 berabere kalan Galatasaray, puanını 10'a yükseltti
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump, Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini durdurduğunu açıkladı
    Genel

    Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
    Genel

    Telifinin 100. yılında, Risale-i Nurlar Çukurova Kitap Fuarı’nda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.