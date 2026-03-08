ABD-İsrail çetesi İran'ın petrol depolarına da saldırdı: Gökyüzünü kara dumanlar kapladı, kül yağdı

ABD-İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran ve çevresindeki petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından çıkan yangınlar nedeniyle kentin gökyüzünü kara dumanlar kaplarken, yağan küller evlerin ve araçların yüzeyinde siyah bir tabaka oluşturdu.

İran'da dün gece başta Tahran olmak üzere birçok yerde petrol depolama alanları hedef alındı.

İsrail ordusunun saldırısı sonucu Tahran yakınlarındaki petrol depolama alanlarında büyük yangın çıktı.

Tahran'ın hemen hemen her noktasından görülebilen yangın gece boyunca devam etti.

Sabah saatlerinde ise petrol depolama tesislerindeki yangın nedeniyle Tahran semalarını siyah bulutların kapladığı görüldü.

Tahran'daki petrol depolama alanlarındaki yangının ardından kente gökyüzünden kül yağdığı gözlendi. Evlerin ve araçların yüzeyi ise siyah tabakayla kaplandı.

Öte yandan, yangının ardından başkentte havanın kirlenmesi nedeniyle İranlı yetkililer, halka maske takmadan dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

Tahran’daki Şehran petrol deposundaki yangın sürüyor

Tahran’ın kuzey batısında yer alan ve ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Şehran petrol deposunu görüntülendi.

Petrol deposunda saldırı sonrası çıkan yangın devam ederken, bölgede bulunan çok sayıda tanker ve araç kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca bölgede yer alan bazı evlerde, petrol tesisindeki yangının sıçraması sonucu hasar meydana geldi.

Petrol tesisine yakın bir sokakta 8 dükkanın yandığı görüldü.

Tahran’ın kuzeybatısında bulunan ve yangının sürdüğü petrol tesisinin dumanları tüm şehrin üzerine yayılmaya devam ediyor.

Petrol depolama alanlarının vurulması nedeniyle Tahran’daki benzin istasyonlarında kuyruk oluştu

Saldırıların ardından Tahran'daki yakıt ikmal istasyonlarında kişisel kartla yakıt alım kotası 30 litreden 20 litreye düşürüldü.

Bu saldırıların ardından araçlarına yakıt almak isteyen İranlılar, sabah Tahran'daki benzin istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Sabah erken saatlerden itibaren yakıt almak isteyen İranlılar, benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Petrol depolama alanlarının vurulması sonrası oluşabilecek sıkıntı nedeniyle araçlarına yakıt almak isteyenler, uzun süre beklemek zorunda kaldı.

İsrail Enerji Bakanı'ndan, İran'da enerji altyapısını hedef almayı sürdürecekleri mesajı

İsrail’de yayın yapan Radyo 103’e konuşan Bakan Cohen, dün gece Tahran'da petrol rafinerisine yaptıkları saldırının başlattıkları savaşta tırmanışa işaret ettiğini söyledi.

Cohen, ilerleyen süreçte İran'daki enerji altyapısını daha şiddetli saldırılarla hedef alacaklarını söyledi.

İran’daki mevcut yönetime zarar vermelerini sağlayacak tüm hedefleri vurmayı değerlendirdiklerini aktaran Cohen, hedeflerine ulaşmak için Tel Aviv'in elinde bir zaman çizelgesi olduğunu öne sürdü.

Cohen, "Belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşmayı umduğumuz zaman dilimini biliyoruz. Savaşta bir plan var, sahada gelişmeler var." ifadelerini kullandı.

İran basını: İsrail ve ABD, İsfahan'da İranlı sivilleri hedef alan çifte bombalama saldırısı düzenledi

Yarı resmi Fars Haber Ajansının, İsfahan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD ve İsrail güçleri, sabah saatlerinde İran'ın İsfahan eyaleti genelinde hava ve füze saldırıları düzenledi.

Saldırılarda İsfahan, Şahrıza ve Necefabad şehirleri hedef alındı.

Necefabad'da sivil bir nokta vuruldu. Düşen ilk füze sonrası yardım ekipleri ve vatandaşlar olay yerine geldiğinde aynı noktaya ikinci bir füze daha isabet etti.

Saldırılarda en az 20 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bilgisi verildi.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, İsrail ordusunun İran'a yönelik son 24 saatte düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail hava kuvvetlerinin, İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Hava kuvvetleri, son 24 saat boyunca İran'ın batısı ve merkezinde geniş çaplı saldırılar düzenledi ve İran yönetimine ait 400'den fazla hedef vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hedefler arasında balistik füze rampaları ile askeri üretim tesislerinin bulunduğu öne sürüldü. İsrail ordusu, İran'da bugüne kadar vurduğunu açıkladığı toplam hedef sayısına ilişkin ise genel bir bilgi paylaşmadı.

ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'da yaklaşık 300'ü çocuk 1332 sivil öldü

İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, BM'de yaptığı açıklamada saldırıların başlamasından bu yana en az 1332 İranlı sivilin öldüğünü, binlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

İran Kızılayı, ölenlerden yaklaşık 300'ünün çocuk olduğunu bildirdi.

ABD-İsrail, 28 Şubat'ta Tahran-Washington arasında müzakere süreci devam ederken İran’a yönelik geniş çaplı hava saldırıları başlattı.

İran, saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerini ve hedeflerini vururken savaş, kısa sürede bölgesel bir krize dönüştü.

Sivil altyapı ve yerleşim yerleri de hedef alındı

ABD-İsrail'in saldırılarında sivil yerleşim birimleri ve altyapı da hedef alındı. İranlı yetkililer, saldırılar sırasında sivil altyapı, konutlar ve kamu tesislerinin de zarar gördüğünü açıkladı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılaya bağlı 13 merkezin hedef alındığını bildirdi.

Tahran'da da İnkılap Meydanı, Azadi Meydanı ve Nilüfer Meydanı gibi sivil nüfusun yoğun olduğu bölgeler ABD-İsrail tarafından bombalandı.

Tahran'a 28 Şubat'ta başlatılan saldırılarla eş zamanlı ülkenin güneyindeki Minab kentinde bir ilkokula sabah saatlerinde düzenlenen ABD-İsrail saldırısında çok sayıda öğrenci ve okul çalışanının öldüğü bildirildi.

İran Kızılayına göre, bu saldırıda yaşları 7-12 arası en az 165 öğrenci ve öğretmen öldü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: İran'daki okul saldırısı savaş suçu olarak soruşturulmalı

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW)'nin raporunda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'daki ilkokula yönelik saldırısı "yasa dışı" olarak nitelendirildi.

Raporda, "okul da dahil olmak üzere tesis genelinde farklı yapıların doğrudan hedef alındığı saldırı düzeni ile mühimmatın birden fazla binada bıraktığı izlerin, saldırının rastgele bölgeyi vuran silahlar yerine, yüksek hassasiyetli güdümlü mühimmatlarla gerçekleştirildiğini gösterdiği" belirtildi.

Olayın "savaş suçu" olarak soruşturulması ve bulgularının kamuoyu ile paylaşılması gerektiği kaydedilen raporda, "Savaş suçlarından sorumlu olanlar da dahil yasa dışı saldırıların sorumluları hesap vermeli." ifadesi kullanıldı.

Raporda, saldırıya ilişkin soruşturmanın, sorumluların okulun varlığından ve içinde çocuklar ile öğretmenlerin bulunduğundan haberdar olup olmadığını ortaya koyması gerektiği vurgulandı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İran Kızılayına göre saldırıda en az 165 kişi ölmüştü.

İsrail'den İran’daki üst düzey yetkililere saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırı tehdidi içeren açıklama yaptı.

Adraee, “Zalim Hamaney’in devrilmesinin ardından İran terör rejimi yeniden toparlanmaya ve yeni bir Yüksek Lider seçmeye çalışıyor. 40 yıldır toplanmayan İran Uzmanlar Meclisi’nin yakında Kum şehrinde toplanması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

İsrailli Sözcü, yeni seçilecek İran lideri ve seçim oturumuna katılacak kişileri hedef almaktan çekinmeyeceklerini kaydetti.

BAE, İsrail medyasındaki "İran'da su arıtma tesisini vurduğu" iddiasını yalanladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail medyasında yer alan İran'daki su arıtma tesisini vurduğuna dair iddiaları yalanladı.

BAE Federal Ulusal Konseyi Savunma İşleri Komitesi Başkanı Ali en-Nuaymi, ABD menşeli X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Nuaymi, "Bu haber yalandır. Biz bir şey yaptığımızda, bunu ilan edecek cesarete sahibiz." ifadelerini kullandı.

İsrail’in yerel televizyon kanalı "Kanal 15", ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, BAE'nin İran'daki bir su arıtma tesisine saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN da bunu destekleyerek, "İsrail'de bugün, BAE'nin ilk kez İran hedeflerine saldırı düzenlediği teyit edildi." iddiasını paylaşmıştı.

Kanal 15'e konuşan ve BAE'ye yakın olduğu belirtilen bir kaynak ise Abu Dabi yönetiminin İsrail'in bu tür dezenformasyon içeren bilgilendirmelerini anlamakta güçlük çektiğini belirterek şunları kaydetti:

"BAE egemen bir devlettir ve kararlarını bağımsızca alır. Bu tür yayınlar, bölgesel çabalara yardımcı olmadığı gibi, provokasyona ve gerilimin tırmanmasına neden olarak zarar verebilir."