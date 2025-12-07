Trump’a Avrupa’dan tepki

ABD’nin yeni “Ulusal Güvenlik Stratejisi” belgesi, Avrupa’da tepkiye yol açtı. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul belgede Avrupa’ya yöneltilen suçlamaları reddetti, “kimsenin tavsiyesine ihtiyacımız yok” dedi.

Belgede, AB ve Avrupa’nın diğer ulus üstü yapıları “siyasî hürriyeti ve egemenliği baltalamakla” suçlanıyor ve izlenen göç politikaları sebebiyle “Avrupa kıtasının dönüştüğü ve toplumsal çatışmalara yol açıldığı” belirtiliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Avrupa’da “ifade özgürlüğünün sansürlendiği” ve “siyasî muhalefetin baskı altına alındığının” iddia edildiği metinde, ayrıca “Avrupa’nın yakın bir gelecekte bir çöküşle karşı karşıya kalacağı” öne sürülüyor. Haber Merkezi

