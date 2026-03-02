"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İsrail, Lübnan geneline hava saldırıları başlattı

02 Mart 2026, Pazartesi 05:36
İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği" bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği öne sürülen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, Lübnan’dan füze atıldığını ileri sürdü

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

Lübnan Başbakanı Selam, güneyden İsrail'e roket atılmasının sorumsuz bir eylem olduğunu belirtti

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, roket saldırısının sorumsuz bir eylem ve arkasında hangi tarafın bulunduğuna bakılmaksızın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ülkenin yeni maceralara sürüklenmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Selam, olayın sorumlularının tespit edilerek durdurulması ve Lübnan halkının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan, Pakistan'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı

    Trump: İran'a yönelik saldırılar 4 hafta sürebilir - Daha fazla Amerikan askeri ölebilir

    KKTC'den İngiltere'ye ''savaş'' uyarısı

    İsrail, Lübnan geneline hava saldırıları başlattı

    İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ediyor

    Eski İsrail Başbakanı Bennett'in Türkiye'yi hedef alan sözlerine ABD'den tepki: ''Türkiye, NATO üyesi bir ülke; herkes uyansın''

    ABD-İsrail ve İran arası saldırılar devam ediyor

    "Geçici Liderlik Konseyi görevine başlamıştır"

    Merz: İran’daki iç dinamikleri anlamak çok zor

    "Bunu yapmasaydık, iki hafta içinde nükleer silaha sahip olacaklardı"

    "Çatışmayı durdurmaya ve istikrarı sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açığız"

    İran gündemiyle olağanüstü toplandı

    Erdoğan'dan Hamaney için taziye mesajı

    İran'ın ABD üslerine saldırılarında can ve mal kayıpları yaşandı

    DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Gözü dönmüş çete bölgeyi ateşe attı

    Yeni göç dalgalarını tetikleyebilir

    Çelik: Barış idealine darbe

    Amerikan halkı, savaşlardan bıktı

    "İran halkı için yeni bir umut doğdu ancak bu bölgede istikrarsızlık riskini de beraberinde getirir"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Risale-i Nur'a Akdemik Bir Bakış - Barla’dan Endonezya’ya Uzanan Bir Fikir Yolculuğu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    KKTC'den İngiltere'ye ''savaş'' uyarısı
    Genel

    İsrail, Lübnan geneline hava saldırıları başlattı
    Genel

    Trump: İran'a yönelik saldırılar 4 hafta sürebilir - Daha fazla Amerikan askeri ölebilir
    Genel

    Afganistan, Pakistan'daki bazı askeri tesislerin hedef alındığını açıkladı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.