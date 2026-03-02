İsrail, Lübnan geneline hava saldırıları başlattı

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükseldi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail jetlerinin Hizbullah'ın füze saldırısına karşılık olarak Hizbullah hedeflerine hava saldırıları düzenlediği" bildirildi.

Hizbullah'ın İran yönetimi adına hareket ettiği öne sürülen açıklamada, füze saldırısına güçlü karşılık verileceği vurgulandı.

Açıklamanın ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, Lübnan’dan füze atıldığını ileri sürdü

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan’dan ilk kez İsrail'e saldırı oldu.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirinin konuya ilişkin sorusu üzerine yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan füzelerin engellendiği ifade edildi.

İsrail basını, bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkesten bu yana Hizbullah'ın düzenlediği en şiddetli saldırı olduğunu yazdı.

Öte yandan, İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Lübnan’dan 6 füze atıldığını aktardı.

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada İsrail'e yönelik füze saldırılarını üstlendi. Açıklamada, Hayfa'nın güneyine füze saldırıları yapıldığı bildirildi.

İsrail basınına göre, Hizbullah'ın attığı füzeler İsrail’in lazerli hava savunma sistemiyle durduruldu.

Lübnan Başbakanı Selam, güneyden İsrail'e roket atılmasının sorumsuz bir eylem olduğunu belirtti

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, roket saldırısının sorumsuz bir eylem ve arkasında hangi tarafın bulunduğuna bakılmaksızın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ülkenin yeni maceralara sürüklenmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Selam, olayın sorumlularının tespit edilerek durdurulması ve Lübnan halkının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.