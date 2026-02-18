"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE - YIL: 56

Ramazan ayı New York'ta da coşkuyla geçecek

18 Şubat 2026, Çarşamba 22:04
ABD'deki Müslümanların yüzde 20'den fazlasına ev sahipliği yapan New York'ta, bu ramazanın, kentin ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani yönetiminde coşkuyla geçmesi bekleniyor.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Mamdani, 2021'de New York Eyalet Meclisi üyeliğine seçilmesinden bu yana ramazan ayını kamu görevleriyle birlikte yürütüyor.

ABD'nin en büyük kentini yöneten ilk Müslüman Belediye Başkanı Mamdani, ramazan ayını bu yıl daha yoğun bir program ile sürdürecek.

Geçen yıl seçim kampanyası sırasında metroda orucunu açtığı fotoğraf sosyal medyada milyonlarca kez görüntülenen Mamdani'nin bu yıl ise itfaiyeciler, kuryeler ve diğer çalışan Müslümanlarla iftar programları düzenlemesi planlanıyor.

Mamdani'nin ekibi ayrıca Batı Afrikalı, Güney Asyalı, Orta Doğulu ve siyahi Amerikalı Müslüman topluluklara yönelik özel temas çalışmaları hazırlıyor.

New York Belediyesinin ayrıca göçmen nüfusun yoğun olduğu camilerin yürüttüğü yemek dağıtım programlarına destek vereceği belirtiliyor.

Araştırmalara göre, ABD'deki Müslümanların yüzde 20'den fazlası New York'ta yaşıyor.

Önceki belediye başkanları da ramazan ayı vesilesiyle çeşitli adımlar atmıştı. Eski belediye başkanlarından Michael R. Bloomberg iftar davetleri düzenlemiş, Bill de Blasio ise okullarda Ramazan ve Kurban Bayramlarını tatil ilan etmiş, Eric Adams ise beş ilçede ramazan etkinlikleri organize etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    80 ülke İşgal Planını kınadı

    İftar sofraları küçüldü

    Devasa faiz yükü yanlış ekonomik politikalar sonucu

    Bakanlıktan faiz açıklaması: Geçmişten kalan ödemeler

    İran-ABD görüştü

    Dünyaya ve ABD'ye ders niteliğinde bir duruş örneği daha: ''İsrail'e tapmaktansa ölmeyi tercih ederim''

    İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 202 şüpheliden 128'i tutuklandı

    ABD'den Orta Doğu'ya çok sayıda savaş uçağı sevkiyatı

    Ramazan ayı New York'ta da coşkuyla geçecek

    Pezeşkiyan: Biz savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz

    Şara, genel af ilan etti

    'Ukrayna konusundaki üçlü görüşmeler zorlu geçti'

    Gazze'den dünyaya ümitvar olma dersi: "Hoş geldin Ramazan"

    İlk iftar Iğdır'da, son iftar Çanakkale'de, en uzun oruç da Sinop'ta tutulacak

    Ramazan ayının başlangıcına ilişkin Diyanet'ten açıklama

    BM üyesi 80'den fazla ülke, İsrail'in Batı Şeria kararını ''şiddetle'' kınadı

    Zonguldak-Kilimli'de 2 işçinin öldüğü özel maden ocağının sahibi tutuklandı

    Perşembe günü sıcaklıklar 8 derece düşecek, hafta sonu yenide mevsim normallerinin üzerine çıkacak

    Galatasaray, Juventus'u farklı yenerek büyük avantaj elde etti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İran-ABD görüştü
    Genel

    Bakanlıktan faiz açıklaması: Geçmişten kalan ödemeler
    Genel

    Devasa faiz yükü yanlış ekonomik politikalar sonucu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    80 ülke İşgal Planını kınadı
    Genel

    İftar sofraları küçüldü
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.