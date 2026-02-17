Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükten acı haber!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 3 işçiden biri kurtarıldı, ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gelik beldesinde özel bir şirkete bağlı maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük yaşandı. İşçilerden 3'ü göçükte mahsur kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki maden ocaklarında çalışan işçiler de olay yerine gelerek kurtarma ekiplerine destek verdi.

Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk’u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Kabuk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu’nun (46) cansız bedenine ulaşıldı.

Göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarıldı.

İşçilerin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"Havalandırma bacasında olan göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı"

Olay yerine gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, madencilerin aileleriyle görüştü, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, saat 14.00 sıralarında kaza haberinin gelmesinin ardından müdahalenin başladığını söyledi.

Bu saat itibarıyla kurtarma çalışmalarının tamamlandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Maalesef göçük altında kalan işçimiz Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu hayatlarını kaybetti. Birine saat 21.00'de ulaşıldı, Ziya Kiret'e de 15 dakika önce ulaşıldı. Buradaki hekim arkadaşlarımız baktılar, müdahale ettiler, maalesef hayatını kaybetti." diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, saat 16.50'de kurtarılan İsmet Kabuk'un hastaneden taburcu edildiğini dile getirerek, "Ben hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Burada ilk andan itibaren çalışan TTK Tahlisiye, AFAD, UMKE, jandarma ve bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Tekrar Allah sabırlar versin, büyük geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Göçüğün nasıl oluştuğuna ilişkin soru üzerine Hacıbektaşoğlu, şu cevabı verdi:

"Burada temizlik ve bakım çalışması yapılıyordu, 3 kişi çalışıyordu. Havalandırma bacasında olan göçüğü gidermek üzere çalışıyorlardı. Zaten bu çalışmayı yaparken göçüğe maruz kalmışlar. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi bu şekilde. Tabii olayın ilk anından itibaren Cumhuriyet Başsavcımızın görevlendirmesiyle oluşturulan bilirkişi heyeti takip ediyor. Şu anda da zaten arama kurtarma çalışması tamamlandı, bölge emniyete alındı. Adli soruşturma, inceleme devam edecek."

Hacıbektaşoğlu, maden ocağının ruhsatlı ve resmi olarak çalıştığını, adli sürecin soruşturmanın seyrine göre şekilleneceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir."

Bakan Işıkhan'dan Zonguldak'ta maden ocağında yaşanan göçüğe ilişkin paylaşım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan maden işçisi kardeşimize acil şifalar temenni ediyorum. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz."

Bakan Göktaş'tan, Zonguldak'ta vefat eden iki madenci için taziye mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyorum. Psikososyal destek ekiplerimizle sahada süreci yakından takip ediyoruz."

Adalet Bakanı Gürlek: Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabındaki paylaşımda, göçükle ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir."