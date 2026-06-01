Trump’tan İran Anlaşmasına ‘revizyon’ talebi

ABD ile İran arasında yürütülen ateşkes ve nükleer müzakere sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump, elçilerinin İran ile yürüttüğü müzakereler sonucunda ortaya çıkan anlaşma taslağını yetersiz bularak bazı kritik maddelerde değişiklik talep etti. Beyaz Saray’daki Durum Odası’nda kurmaylarıyla bir araya gelen Trump’ın, özellikle İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbeti ve Hürmüz Boğazı’nın açılması konularında daha katı ve net ifadeler istediği belirtildi. ABD tarafında, İran’ın bu değişiklik taleplerine birkaç gün içinde cevap verebileceği beklentisi var. İran devlet medyası da anlaşmanın yakın olduğunu ancak henüz kesinleşmediğini bildirdi.

Haber Merkezi

İran: Gemiler donanmadan izin almalı

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşın idaresinden sorumlu birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nın yönetiminin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından tam yetkiyle yürütüldüğü” belirtildi. ürmüz Boğazı’ndan geçecek tüm gemilerin yalnızca belirlenmiş güzergahları kullanmasının ve Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nden izin almalarının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu düzenlemelerin ihlali, onların geçiş güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atacaktır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın yönetimine müdahale etme veya trafiği aksatma girişiminde bulunan askeri gemilerin İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınacağı konusunda uyarıda bulunulmaktadır.”

Ankara - aa