"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Otobüs alev aldı: 1’i bebek 8 ölü

01 Haziran 2026, Pazartesi 10:27
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen öldü, 33 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​

Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

17 kişi taburcu edildi

Tedavileri tamamlanan 17 yaralı taburcu edildi.

Çeşitli hastanelerdeki 16 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada ölenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu önündeki bekleyişi sürüyor. Ölen 8 kişinin cenazelerinin, DNA incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

Otobüs yarım saat önce klima arızası nedeniyle durmuş

Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan bazılarının jandarmaya verdikleri ifadelerinde, otobüsün yarım saat önce sürücü tarafından "klima çalışmıyor" şikayetiyle durdurulduğunu söyledikleri öğrenildi.

Kazada ölen sürücünün otobüsten inip gerekli kontrolü yaptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten yolcuların ifadelerinde, bir süre ilerleyen aracın daha sonra şerit değiştirip bariyerlere çarptığı, durduktan sonra yangın çıktığını, camların kırılmasıyla alevlerin arttığını anlattıkları belirtildi.

Bu arada otobüsün yedek sürücüsü Süleyman Çelebi'nin olay esnasında dinlenme bölümünde istirahat ettiği, kazanın ardından itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.

AA

Okunma Sayısı: 328
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çağ dışı maddeyi geri çekin

    Otobüs alev aldı: 1’i bebek 8 ölü

    İsrail ‘utanç listesi’nde

    Trump’tan İran Anlaşmasına ‘revizyon’ talebi

    Edebiyatçılardan adalet çağrısı

    İsrail zulümde sınır tanımadı

    Malezya'da da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimi engellenecek

    Avustralya'da şiddetli fırtına: 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı

    Kemalizm’i hortlatanların örtüsü AKP

    İsrail hapishanelerindeki idari tutuklu sayısı 3376'ya yükseldi

    Yurt genelinde hem yağışlı hem de sıcak hava kapıda

    İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi: Pezeşkiyan istifa etmedi

    Yollarda dönüş yoğunluğu devam ediyor

    ABD'de ICE gözaltı merkezi çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Zelenskiy: Rusya'nın yoğun bir saldırı ihtimali geçerliliğini koruyor

    İran: Kara sularımız üzerinde ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü

    İHA'ların izinsiz uçuşuna karşı yeni dönem: İHATTYS

    'Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne Ukrayna İHA'sı isabet etti'

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon üst üste 2. kez PSG

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hekim, bakan, şair ve yazar... Namık gedik unutulmadı - İşkence ile öldürülüp intihar süsü verildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Malezya'da da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimi engellenecek
    Genel

    Otobüs alev aldı: 1’i bebek 8 ölü
    Genel

    Edebiyatçılardan adalet çağrısı
    Genel

    İsrail ‘utanç listesi’nde
    Genel

    İsrail zulümde sınır tanımadı
    Genel

    Trump’tan İran Anlaşmasına ‘revizyon’ talebi
    Genel

    Avustralya'da şiddetli fırtına: 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.