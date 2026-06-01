Otobüs alev aldı: 1’i bebek 8 ölü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Mustafa Fevzi Merdun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm firmasına ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında sürücü Merdun ve yolculardan Merve Erik, Fatma Kartal, Gülitay Boğa, Zehra Eyiol, Hayriye Arıkan, Civan Şen ve 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 38 yolcu ile 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna götürüldü.​​​​​​​ Ekiplerin bölgedeki çalışması tamamlandı. Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat Denizli yönünde trafiğe kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. 17 kişi taburcu edildi Tedavileri tamamlanan 17 yaralı taburcu edildi. Çeşitli hastanelerdeki 16 kişinin tedavisinin sürdüğü, 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölenlerin yakınlarının Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morgu önündeki bekleyişi sürüyor. Ölen 8 kişinin cenazelerinin, DNA incelemelerinin ardından yakınlarına teslim edileceği belirtildi. Otobüs yarım saat önce klima arızası nedeniyle durmuş Hastanede tedavileri devam eden yaralılardan bazılarının jandarmaya verdikleri ifadelerinde, otobüsün yarım saat önce sürücü tarafından "klima çalışmıyor" şikayetiyle durdurulduğunu söyledikleri öğrenildi. Kazada ölen sürücünün otobüsten inip gerekli kontrolü yaptıktan sonra yoluna devam ettiğini belirten yolcuların ifadelerinde, bir süre ilerleyen aracın daha sonra şerit değiştirip bariyerlere çarptığı, durduktan sonra yangın çıktığını, camların kırılmasıyla alevlerin arttığını anlattıkları belirtildi. Bu arada otobüsün yedek sürücüsü Süleyman Çelebi'nin olay esnasında dinlenme bölümünde istirahat ettiği, kazanın ardından itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi. AA

