Avustralya'da şiddetli fırtına: 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı

Avustralya'nın batısında hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına, 47 binden fazla abonenin elektriksiz kalmasına sebep oldu.

ABC News kanalının haberine göre, fırtına hafta sonu Avustralya'nın batısını etkisi altına aldı. Hızı, saatte 135 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarlar sebebiyle ağaçlar devrildi ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi. Acil durum ekipleri, fırtına sebebiyle yaklaşık 700 yardım çağrısı aldığını açıkladı. Yetkililer de elektrik şebekesinde yaklaşık 1300 arıza tespit edildiğini belirtti. Fırtına sebebiyle 47 binden fazla abonenin elektriği kesilirken, ekipler arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. AA

