"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Avustralya'da şiddetli fırtına: 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı

01 Haziran 2026, Pazartesi 09:58
Avustralya'nın batısında hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına, 47 binden fazla abonenin elektriksiz kalmasına sebep oldu.

ABC News kanalının haberine göre, fırtına hafta sonu Avustralya'nın batısını etkisi altına aldı.

Hızı, saatte 135 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgarlar sebebiyle ağaçlar devrildi ve elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

Acil durum ekipleri, fırtına sebebiyle yaklaşık 700 yardım çağrısı aldığını açıkladı. Yetkililer de elektrik şebekesinde yaklaşık 1300 arıza tespit edildiğini belirtti.

Fırtına sebebiyle 47 binden fazla abonenin elektriği kesilirken, ekipler arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 271
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çağ dışı maddeyi geri çekin

    Otobüs alev aldı: 1’i bebek 8 ölü

    İsrail ‘utanç listesi’nde

    Trump’tan İran Anlaşmasına ‘revizyon’ talebi

    Edebiyatçılardan adalet çağrısı

    İsrail zulümde sınır tanımadı

    Malezya'da da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimi engellenecek

    Avustralya'da şiddetli fırtına: 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı

    Kemalizm’i hortlatanların örtüsü AKP

    İsrail hapishanelerindeki idari tutuklu sayısı 3376'ya yükseldi

    Yurt genelinde hem yağışlı hem de sıcak hava kapıda

    İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi: Pezeşkiyan istifa etmedi

    Yollarda dönüş yoğunluğu devam ediyor

    ABD'de ICE gözaltı merkezi çevresinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Zelenskiy: Rusya'nın yoğun bir saldırı ihtimali geçerliliğini koruyor

    İran: Kara sularımız üzerinde ABD'ye ait bir SİHA düşürüldü

    İHA'ların izinsiz uçuşuna karşı yeni dönem: İHATTYS

    'Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne Ukrayna İHA'sı isabet etti'

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon üst üste 2. kez PSG

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hekim, bakan, şair ve yazar... Namık gedik unutulmadı - İşkence ile öldürülüp intihar süsü verildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Malezya'da da 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimi engellenecek
    Genel

    Otobüs alev aldı: 1’i bebek 8 ölü
    Genel

    Edebiyatçılardan adalet çağrısı
    Genel

    İsrail ‘utanç listesi’nde
    Genel

    İsrail zulümde sınır tanımadı
    Genel

    Trump’tan İran Anlaşmasına ‘revizyon’ talebi
    Genel

    Avustralya'da şiddetli fırtına: 47 binden fazla abone elektriksiz kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.