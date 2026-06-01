İsrail ‘utanç listesi’nde

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail’i çatışma bölgelerinde cinsel şiddet uygulayan tarafların yer aldığı “utanç listesi”ne dahil etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı, utanç listesinin bilimsel, hukuki veriler ve sağlam gerekçelere dayanan bir çalışma sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.

Bakanlık, X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail’in “utanç listesi”ne alınmasına yönelik süreçte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e destek verdiklerini belirtti. Açıklamada, İsrail’in ve ona bağlı resmi ya da gayr-ı resmî kurumların, işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere karşı sistematik ihlallerde bulunduğu ifade edildi. Cezasızlık cesaretlendiriyor Özellikle gözaltı merkezleri, toplama kampları ve hapishanelerde tutulan Filistinli esirler ile dayanışma aktivistlerinin işkence, cinsel şiddet ve tecavüze maruz bırakıldığı aktarılan açıklamada, bu yöntemlerin Filistinlileri sindirmek ve zorunlu göçe zemin hazırlayacak koşullar oluşturmak amacıyla uzun yıllardır sistematik biçimde kullanıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, “cezasızlık ve hesap vermezlik ortamının” İsrail’i, Filistin halkına yönelik ihlallerini ve suçlarını sürdürme konusunda cesaretlendirdiği de vurgulandı. AA

