İsrail zulümde sınır tanımadı

Gazze’de görev yapan cerrah Dr. Nıck Maynard, gıda dağıtım noktalarında çocukların özel bölgelerinden vurularak hedef alındığını belirterek, yaşananların sistematik saldırıya dönüştüğünü söyledi.

Gazze’de görev yapan Oxford Üniversitesi’nden kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, Tucker Carlson’ın yayınında savaşın siviller ve sağlık sistemi üzerindeki yıkımına ilişkin çarpıcı şahitliklerde bulundu. Maynard, Gazze’deki gıda dağıtım noktalarından getirilen yaralılar arasında bir gün dört genç çocuğun yalnızca testislerinden vurulmuş halde hastaneye ulaştırıldığını anlattı. Oxfordlu doktor, aynı dönem bazı yaralıların baş ve boyun, bazılarının göğüs, bazılarının ise karın bölgesinden vurulmuş olarak geldiğini belirterek, “Gördüğümüz yaralanma örüntüsü o kadar çarpıcıydı ki bunun tesadüf olmadığı açıktı” ifadelerini kullandı.

Bütün hastaneler saldırıya uğradı

Karar’ın haberine göre, Maynard, savaş öncesinde Gazze’de 36 hastane bulunduğunu, ancak bunların bir kısmının küçük kliniklerden oluştuğunu belirtti. Büyük hastaneler arasında Şifa, Endonezya, Avrupa Gazze Hastanesi ve Nasır Tıp Kompleksi’ni Gazze Hastanesi ve Nasır Tıp Kompleksi’ni sayan Maynard, bu sağlık merkezlerinin saldırılardan etkilendiğini söyledi. “Her hastane saldırıya uğradı” diyen Maynard, Gazze’de sağlık çalışanlarının ölüm oranının diğer çatışma bölgeleriyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek olduğunu savundu. Maynard, Gazze’de yaklaşık 2 bin sağlık çalışanının öldürüldüğünü belirterek, bunun yaşayan hafızadaki diğer çatışmalara kıyasla “çok daha orantısız” bir tablo olduğunu ifade etti.