Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “Şunu da hatırlayın ki, Rabbiniz size ‘Şükrederseniz daha çok veririm; nankörlük ederseniz bilin ki azâbım çok şiddetlidir’ diye bildirmişti.” İbrahim Suresi: 7 HADİS: Saflarınızı düzgün tutunuz. Yoksa Allah sizi farklı farklı istikametlere döndürür. Camiü’s-Sağir, No: 2370

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