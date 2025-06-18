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18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

18 Haziran 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

“Şunu da hatırlayın ki, Rabbiniz size ‘Şükrederseniz daha çok veririm; nankörlük ederseniz bilin ki azâbım çok şiddetlidir’ diye bildirmişti.”

İbrahim Suresi: 7

HADİS:

Saflarınızı düzgün tutunuz. Yoksa Allah sizi farklı farklı istikametlere döndürür.

Camiü’s-Sağir, No: 2370

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