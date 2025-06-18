Külliyenin bir günlük masrafı 1798 asgarî ücrete denk geliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “İsraf ve savurganlıkla özdeşleşen Cumhurbaşkanlığı Sarayı yılın ilk beş ayında günde 39 milyon 725 bin TL harcadı” dedi.
“Saray’ın sadece 1 günde yaptığı harcama, yaklaşık 2 bin 746 emekli maaşına ve bin 798 asgarî ücrete denk geliyor” diye konuşan Bulut; millet açlıkla boğuşurken Sarayın milletin parasıyla saltanat sürdüğünü, vatandaş kemer sıkarken dar gelirliler ve emeklilerin daha fazla zorlandığını, pazar filesini doldurmanın zorlaştığı bu dönemde, Saray’ın bu denli savurgan olmasının halkın vicdanında da derin bir rahatsızlık meydana getirdiğini söyledi.
Mehmet Kara - Ankara