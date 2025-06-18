İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma büyüyerek devam ediyor

İsrail ve İran’ın karşılıklı saldırıları beşinci gününde devam ederken, İran'ın misilleme saldırılarında attığı füzelerden ikisinin İsrail'in orta kesimlerine isabet ettiği bildirildi. Tahran semalarında ise ilk kez savaş uçakları görüldü.

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İran - İsrail savaşında son gelişmeler?

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın düzenlediği misillemede ülkeye yaklaşık 20 balistik füze fırlatıldığını belirtti.

Açıklamada, kaç füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiğine ilişkin bilgi verilmezken, İsrail basını füzelerin ülkenin orta kesimlerindeki 2 ayrı bölgeye isabet ettiğini aktardı.

Vurulan yerlerden birinin Tel Aviv'e bağlı Gush Dan bölgesinde, diğerinin de Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya kentinde olduğu ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktarırken, füzelerin isabet ettiği alanlardan dumanların yükseldiği sosyal medyadaki görüntülere yansıdı.

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı saldırının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, halkın sığınaklardan çıkabileceğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'ın yeni bir füze saldırısı başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.

İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan yeni füzeler fırlatıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni füzeler ateşlendiğinin tespit edildiği ve savunma sistemlerin füzeleri önlemek için çalıştığı belirtildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde sirenlerin devreye girdiği ve füzeleri önleme faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Alarm verildiğinde halkın sığınaklara gitmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın kuzeyine saldırı düzenledi

İsrail güçleri, Tahran’ın kuzeyinde sivil nüfusun yoğun olduğu Enderzgu Bulvarını vurdu.

Saldırıdan sonra bölgeden duman yükseldiği görüldü.

İsrail, İran'ın batısında bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı

İsrail, kısa bir süre önce de İran'ın batısında bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, saldırıların İran'ın füze kapasitesine yönelik olduğu iddia edildi.

Saldırılar kapsamında, bir dizi tesis ve onlarca karadan karaya füze rampasının vurulduğu, ayrıca sabah saatlerinden itibaren ülkenin batısındaki karadan havaya füze rampaları ve radarların istihbarata dayalı saldırılarla hedef alındığı ileri sürüldü.

Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu

İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalışıyor.

Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.

İsrail’de 2 bin 700'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi

İsrail Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İran’ın cuma günü sabah saatlerinden itibaren başlattığı misilleme saldırılarında 400'den fazla balistik füzeyle yüzlerce insansız hava aracının (İHA) İsrail’e gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, saldırılar sonucu 24 İsraillinin öldüğü, 10’u ağır 600'den fazla kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail’e 35 füzenin isabet ettiği belirtilirken, bu füzelerin düştüğü noktalara ilişkin detay verilmedi.

Basın Ofisi, saldırıların ardından İsrail Vergi Dairesine 18 bin 766 tazminat başvurusu yapıldığını açıkladı. Başvuruların 15 bin 861’inin yapısal hasar, 1272’sinin araç, 1633’ünün ise eşya ve mülkiyet zararlarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

İran'dan atılan bazı füzelerin engellenemediği açıklandı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e bir çok füzenin ateşlendiği ve bunlardan büyük kısmının engellendiği ileri sürüldü.

Halka talimatlara uymaya devam etmesi uyarısında bulunulurken İç Cephe Komutanlığı sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD menşeli THAAD balistik füze savunma sisteminin de füzeleri engellemek için devreye girdiğini aktardı.

Haberde 8 civarında füzenin ateşlendiği, bunlardan 2'sinin açık alana düştüğü ve işgal altındaki Batı Şeria'da da alarmların devreye girdiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerden kaynaklı herhangi bir yaralanma vakasının bildirilmediğini, 4 kişinin sığınaklara kaçarken kendisini yaraladığını aktardı.

İsrail Savunma Bakanı, Tahran'daki stratejik hedeflere "önemli saldırılar" düzenleyeceklerini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'dan bu sabah atılan balistik füzelerin isabet ettiği Herzliya kentindeki bölgeye yaptığı ziyarette basına açıklamalarda bulundu.

İran’ın başkentinin "yakında yok edilecek nükleer tesislerle dolu olduğunu" iddia eden Katz, İsrail savaş uçaklarının bugün Tahran'da "çok önemli, stratejik, rejime ait hedeflere ve altyapıya” saldıracağını söyledi.

Bakan Katz, İsrail Hava Kuvvetlerinin Tahran’da hava üstünlüğünü ele geçirdiğini savunarak başkentteki 10'un üzerinde nükleer hedefi yok edeceklerini öne sürdü.

Katz, Kum eyaletinde bir dağın derinliklerine kurulan Fordo Nükleer Tesisi'ne saldırı konusunun "kesinlikle ele alınacağını" dile getirdi.

Öte yandan ABD'nin 13 Haziran'da başlattıkları saldırılara katılıp katılmayacağı konusunda ise Katz, "ABD harika bir dost, şu anda bazı saldırılara karşı savunmamızda bize yardımcı oluyor, bunun için onlara teşekkür ediyoruz. ABD Başkanı'nın kararları ABD'nin kararlarıdır ve her türlü karara saygı duyacağız." ifadelerini kullandı.

Katz'dan İran lideri Hamaney'e "sonun Saddam gibi olur" tehdidi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de Katz, İran'a saldırılar hakkında durum değerlendirmesi yapmak için İsrail ordusundan üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

Katz, dün devlet televizyonuna yaptıkları hava saldırısına atıfta bulunarak, İran'a saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

İran'ın düzenlediği misillemeler nedeniyle "Hamaney'i uyardığını" dile getiren Katz, isim vermeden Irak devrik lideri Saddam Hüseyin'e atıfta bulundu.

Katz, "İran'ın komşu ülkesinde (Irak) İsrail'e karşı aynı yolu seçen diktatörün (Saddam Hüseyin) kaderini hatırlaması iyi olur." ifadesini kullandı.

İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Tel Aviv ve çevresinde eğitim kurumları ile kamu binalarının yakınlarına yeni sığınaklar inşa edilmeye başlandığı kaydedildi.

Haberde "Arbel" olarak adlandırılan yeni prefabrik sığınakların, şarapnel ve patlama dalgalarına karşı dayanıklı, ağır kapılı yapılar olduğu ve daha önce Gazze çevresine yerleştirilen açık sığınaklara kıyasla balistik füze saldırılarına karşı daha etkili koruma sağladığı ifade edildi.

Sığınak kurulumunun bir sonraki aşamasının kıyı ovası bölgesi ile kuzeydeki Hayfa Körfezi'nde yer alan Krayot bölgesini kapsayacağı, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 14,2 milyon dolar olduğu bildirildi.

İran’ın aralıksız füze saldırıları sonrasında, binlerce İsrailli sığınak eksikliğinden şikâyet etmeye başlamıştı.

Savunma Bakanlığı yetkililerinin uyarı sirenleriyle birlikte acilen sığınaklara girilmesi yönündeki çağrılarına rağmen, çok sayıda kişi bu tür güvenli alanlara ulaşamıyor.

İsrail, İran ordusunun bir numaralı ismi Tümgeneral Ali Şadımani'yi öldürdüğünü iddia etti

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı Komutanı olarak atanan Tümgeneral Ali Şadımani'yi gece yarısı hava saldırısıyla öldürdüğünü öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, alınan istihbarat üzerine gece yarısı savaş uçaklarının Tahran'ın merkezindeki Devrim Muhafızları Ordusu Hatemül Enbiya Merkezi Karargahı'nı bombaladığı iddia edildi.

Tümgeneral Şadımani, İsrail'in 13 Haziran'da düzenlediği saldırıda öldürülen Gulam Ali Raşid'in yerine 14 Haziran'da Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı olarak atanmıştı.

İsrail ordusu, gece İran'dan atıldığı değerlendirilen 30 İHA'yı engellediğini iddia etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece boyunca İsrail'e İran'dan gönderildiği düşünülen 30 İHA'nın engellendiği aktarıldı.

İHA'ların çoğunun İsrail sınırlarına ulaşmadan imha edildiği, birkaçının ise işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü iddia edildi.

İran'dan atıldığı öne sürülen İHA'lardan birinin İsrail helikopteri tarafından imha edildiği görüntüler de ayrıca paylaşıldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarda, İran'ın balistik füze rampalarının yarısını imha ettiği öne sürüldü.

İsrail Ordu Radyosunun haberinde, İran'a yönelik süren saldırılarda balistik füze fırlatıcılarının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran'a ait balistik füze rampalarının yarısının kullanılamaz hale getirildiği iddia edildi.

İran'dan İsrail'in kuzeyine son füze saldırısının engellendiği bildirildi

İsrail ordu sözcülüğü, İran'ın son füze saldırısının ardından alarmların çaldığı kuzey bölgelerinde sığınaklardan çıkılabileceğini açıkladı.

İsrail basınındaki haberlerde, İran'dan son salvoda üç füze atıldığı ve hava savunma sistemlerinin bunları önlediği aktarıldı. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralı ihbarı almadıklarını açıkladı.

İsrail, İran'ın kuvvetlerini ülkenin batısından merkeze doğru çektiğini öne sürdü

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, düzenlediği basın toplantısında, saldırıları sonucunda İran'ın güçlerini ülkenin batısından merkezine doğru taşıdığını söyledi.

İsrail'e ait onlarca askeri hava aracının İsfahan çevresinde uçtuğunu, tehdit ortaya çıktığında bunları bertaraf ettiğini savunan Defrin, birkaç saat öncesine kadar 60 kadar savaş uçağının İran'ın merkezindeki çok sayıda hedefe saldırı düzenlediğini ifade etti.

İsrail ordu sözcüsü, İran'ın merkezinde bazıları yer altında 12 füze fırlatma yer altı üssüne saldırı düzenlediklerini iddia etti.

İsrail medyasına göre Tel Aviv, ABD'nin de İran'a saldırılara yakında katılacağını düşünüyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre Tel Aviv, ABD'nin İran'a saldırılarda İsrail'e destek vereceğini değerlendiriyor.

İsrailli yetkilinin, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran rejimini deviren kişi olarak hatırlanmak isteyeceğini ve bu nedenle ifadelerini sertleştirdiğini söylediği" aktarıldı.

Yetkili, "Trump'ın 21. yüzyılın en önemli güvenlik olayında kenara çekilen biri olarak değil, İran rejiminin devrilmesinde rol oynayan biri olarak hatırlanmak isteyeceğini" öne sürerek ABD'nin yakında İran'a karşı saldırıya katılacağını iddia etti.

Haberde, ABD Başkanı'nın İran'a karşı agresif bir tavır sergilemeye başladığına dikkat çekildi.

Üst düzey İsrailli yetkililerin, gelecek günlerde saldırıların yoğunlaşmasıyla sona erdirme mekanizmaları üzerinde konuşmaya başlamanın gerekli olacağına inandığı aktarıldı.

İran'dan bir gecede atılan balistik füzelerin İsrail'e maliyetinin 287 milyon dolar olduğu bildirildi

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail hava savunma sistemlerinin Gazze Şeridi’ne saldırıların başlamasının ardından ciddi zorluklarla karşılaşmaya başladığı, İran’dan atılan balistik füzelerle söz konusu zorlukların üst seviyeye ulaştığı aktarıldı.

İran’dan atılan füzelerin çoğunun engellendiği kaydedilen haberde, bir kısmınınsa İsrail'in hava savunmasını delerek can kayıplarına ve büyük çaplı mülk hasarına neden olduğu ifade edildi.

Haberde, dün gece İran’dan atılan 10 ila 12 balistik füzeye müdahalenin maliyetinin de 287 milyon doları bulduğuna dikkat çekildi.

Haaretz’e konuşan İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) CEO'su Boaz Levy, İsrail hava savunma sistemlerine ilişkin "Nisan ayında bize 100 füze fırlattılar. Ekim'de bu sayı 200'e ulaştı. Şimdi hızlı bir şekilde düzinelerce füzeden oluşan dalgalar geliyor.” dedi.

İran’dan gelen balistik füzelerin çoğunun Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemleriyle engellendiğini söyleyen Levy, bu iki sisteme ek olarak, İsrail ordusunun envanterindeki THAAD balistik füze savunma sistemleri ve ABD’nin Doğu Akdeniz’de konuşlu destroyerindeki Standart Missile (SM-3) sistemlerinin de kullanıldığını kaydetti.

Levy, "Ayrıca İsrail'in Davud Sapanı sistemi de var ancak şu anda maruz kaldığımız bu tür saldırılarda bizi endişelendiren şey öncelikle Arrow sistemleri.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan haberde, Arrow 3 sisteminin yüzde 90 başarılı bir müdahale oranına sahip olduğu, THAAD sisteminin ise yalnızca yüzde 40 civarında bir müdahale oranına sahip olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, İsrail hava savunma sistemlerinin maliyetinin Tel Aviv yönetimine ağır bir yük oluşturduğunu yazdı.

Demir Kubbe'nin atılan bir roket veya füzeyi engellemesinin maliyetinin yaklaşık 30 bin dolar, Davut Sapanı'nın yaklaşık 700 bin dolar, Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemlerinin ise sırasıyla yaklaşık 1,5 milyon dolar ve 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi bugün yaptığı açıklamada, İran'ın 13 Haziran'dan bu yana 400'den fazla balistik füze ve yüzlerce insansız hava aracı fırlattığını, bunların yaklaşık 35'inin İsrail'de çeşitli alanlara isabet ettiğini bildirdi.

İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.

İsrail ordusunun envanterinde ayrıca ABD yapımı THAAD balistik füze savunma sistemleri de bulunuyor.

Atmosfer içi füzeleri engellemek için tasarlanan Arrow 2 sistemi 2000 yılında hizmete girerken atmosfer dışı balistik füzeleri için geliştirilen Arrow 3, 2017’de kullanılmaya başladı.

İran Genelkurmay Başkanı, saldırılarının şiddetini artıracaklarını söyledi

Bu arada İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi’nin konuşması da devlet televizyonunda yayımlandı.

İran’ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirten Musevi, ülkesinin tarihte saldırı ve işgale boyun eğmediğini ifade etti.

"Şimdiye kadarki operasyonlar caydırıcılık içindi, yakında cezalandırıcı saldırılar başlayacak." ifadelerini kullanan Musevi, "İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa'da yaşayanlar, Netanyahu’nun hayvani hırslarının kurbanı olmamak ve canlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler." uyarısında bulundu.

İran basını: Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

DSÖ: İsrail ile İran arasındaki şiddetin tırmanması son derece endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'ten paylaşımda bulundu.

"İsrail ile İran arasındaki şiddetin tırmanması son derece endişe verici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu durumun çocuklar dahil sivillerin ölmesine neden olduğunu belirtti.

BM'den İsrail ve İran'a "kendilerini azami frenleme" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışma için iki tarafa, kendilerini "azami frenleme" çağrısı yaptı, Orta Doğu'da tırmanışa geçen askeri çatışmayı kınadığını belirtti.

Rochdi, Suriye'deki durumu görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar için Genel Sekreter Antonio Guterres'in Orta Doğu'daki herhangi bir askeri tırmanışın kınanması gerektiği açıklamasını tekrarlayan Rochdi, İsrail ve İran'a azami frenleme göstermeleri çağrısı yaptı.

Rochdi, "Bu konseye, daha fazla tırmanışın sadece daha geniş bölge için değil, özellikle de kapasitesinin üstünde zor zamanlar yaşayan bir ülke olan Suriye için potansiyel sonuçları konusunda derin ve artan endişeleri iletmeliyim." dedi.

Suriye'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmadan kaynaklı başka bir istikrarsızlığa dayanamayacağını belirten Rochdi, "Bölgede daha fazla tırmanış riski varsayımsal değildir, bunlar acil ve ciddidir." uyarısında bulundu.

Rochdi, İsrail'in Suriye'nin içine yönelik devam eden saldırılarına da dikkati çekerek, "Bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

"Askeri tırmanış konusunda gerçekten endişeliyiz"

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da günlük basın toplantısında İsrail’in saldırıları ve İran’ın misillemeleri ile devam eden çatışmalar hakkında soruları cevapladı.

Genel Sekreter Antonio Guterres’in taraflardan talep ettiği "kendilerini maksimum sınırlama ve derhal gerginliği azaltma" çağrısını tekrarlayan Haq, "Ne olacağını göreceğiz ama bölgedeki yüksek gerginliği daha da kötüleştiren askeri tırmanış konusunda gerçekten endişeliyiz." dedi.

Haq, AA muhabirinin, İsrail’in ilk olarak İran’ın nükleer kapasitesini azaltmak için saldırıları başlattığını açıklamasına rağmen son günlerde İsrail tarafında gündeme gelen "rejim değişikliği" söylemleriyle ilgili sorusuna da, "Çatışmanın artmasını değil, sona ermesini istiyoruz." diye cevap verdi.

WSJ, İsrail'in ABD'ye sunduğu istihbaratın inandırıcı bulunmadığını yazdı

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından önce Tahran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin ABD'ye sunduğu istihbaratı, Washington yönetiminin inandırıcı bulmadığını yazdı.

WSJ'nin haberine göre, üst düzey istihbarat görevlisi dahil ismi paylaşılmayan 4 ABD'li yetkili, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'ye "endişe verici" olduğunu belirttikleri bir istihbarat sunduğunu aktardı.

Yetkililer, İsrail tarafının, İran'ın nükleer silah yapımına yönelik teknoloji araştırmalarını kapsayan bilgiler paylaştığını ve Tahran yönetiminin, patlayıcı tetikleme sistemi gibi nükleer silahlar için kullanılabilecek araştırmalar yürüttüğüne dair istihbarat sunduğunu ileri sürdü.

İsrail'in, nükleer bombalarda kullanılan ve aynı anda birden fazla patlama gerçekleştirilmesini sağlayan "çok noktadan ateşleme sistemi"nden söz ettiğini dile getiren yetkililer, ayrıca İran'ın, "nükleer fisyonun önemli bir parçası olan zincirleme reaksiyonu oluşturmak için nötron partikülleri" üzerinde araştırma yürüttüğü bilgisinin paylaşıldığını savundu.

Yetkililer, ABD'li muhataplarının bu kanıtların İran'ın "bomba üretme" kararı aldığına işaret ettiğine ikna olmadığını belirterek, söz konusu bilgilerin, yalnızca Tahran'ın nükleer silahlarla ilgili araştırmalar yürüttüğünü ve 2003’te askıya alınan programlarını yeniden değerlendirdiğini gösterdiğini söylediklerini aktardı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.