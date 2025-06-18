Netanyahu iyice küstahlaştı

İsrail Başbakanı Netenyahu yaptığı açıklamada İran’ın İsrail’in saldırılarını sona erdirmek için görüşme çağrısında bulunmasına “şaşırmadığını”, çünkü “[nükleer ve balistik füze] ölüm silahlarını üretmeye geri dönmek istediklerini” söyledi.

Netenyahu, İran rejiminin zayıf olduğunu, İsrail’in Orta Doğu’nun çehresini değiştirdiğini ve İran’da çok büyük değişiklikler olabileceğini dile getirdi. İsrail’in bu aşamada İran’ın nükleer programını ne kadar geriletebildiği sorusuna, hedefin “yok edilmesi” olduğunu aktaran Netenyahu, “Bilirsiniz, sizi öldürmekle tehdit eden bir kanseriniz varsa, onu kesip atarsınız” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka *** “ABD, Netanyahu’nun savaşına sürüklenmemeli” ABD’li Senatör Bernie Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada Donald Trump yönetimine seslendi. “Netanyahu, İran’a saldırarak bu savaşı başlattı.” ifadesini kullanan savaş karşıtı senatör, “ABD, Netanyahu’nun başka bir yasa dışı savaşına askerî veya malî olarak sürüklenmemeli” vurgusunu yaptı. İsrail’in, İran’ın baş nükleer müzakerecisi Ali Şemhani’yi suikastla öldürdüğünü ve ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote ettiğini dile getiren Sanders, Trump yönetiminin Netanyahu hükümetine daha fazla destek vermemesi çağrısında bulundu. Washington - aa

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