ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran lideri Hamaney'e yönelik sert ifadeler kullandı.

Hamaney'i "tehdit" eden Trump, "Sözde 'Yüce Lider'in nerede saklandığını tam olarak biliyoruz. O kolay bir hedef, ama orada güvende. Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik. Sabrımız tükenmek üzere." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, daha sonra yaptığı bir paylaşımda ise İran'ı kastederek "Koşulsuz teslimiyet." ifadesine yer verdi.

"İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var"

ABD Başkanı Trump, İran hava sahasının kontrolüyle ilgili de Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, "İran semaları üzerinde artık tam ve eksiksiz kontrolümüz var. İran'ın çok sayıda iyi hava izleme sistemleri ve diğer savunma ekipmanları vardı ve ancak bunlar Amerikan yapımı teçhizatlarla kıyaslanamaz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten "Trump, İran konusunda ileri adımlar atabilir" mesajı

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Trump'ın, İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmak için daha fazla önlem almaya karar verebileceğini belirtti.

Vance, X hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın İran'la ilgili pozisyonuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Vance, Trump'ın son 10 yıldır her fırsatta İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladığını kaydederek, "Başkan (Trump), İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmak için daha fazla önlem almaya karar verebilir. Bu karar nihai olarak başkana aittir." ifadesini kullandı.

"İran, zenginleştirme yapmadan sivil nükleer enerjiye sahip olabilirdi ancak İran bunu reddetti. Bu arada, İran sivil amaçlar için gerekli olan seviyenin çok üzerinde uranyum zenginleştirmiştir." yorumunu yapan Vance, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından İran'ın nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiğinin tespit edildiğini vurguladı.

Trump, ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldi

Bu arada Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin son gelişmeleri değerlendirmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle Durum Odası'nda bir araya geldiğini belirtti.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Trump'ın, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanabileceği iddiası

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey yetkiliye dayandırılan habere göre, Trump, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir ABD saldırısını değerlendiriyor.

Trump, İran'ın nükleer tesislerine saldırmak için ABD askeri varlıklarını kullanmaya giderek daha sıcak bakmaya ve bölgedeki çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çözüm fikrini giderek daha az düşünmeye başladı.

İran'a karşı Amerikan silahlarının ve askerlerinin kullanılması konusunda şu ana dek frene basan Trump'ın bu konudaki olası bir fikir değişikliğinin ne kadar ciddi olduğu merak ediliyor.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.