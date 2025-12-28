"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

'Ukrayna'nın yeniden yapılanması için 800 milyar dolara ihtiyacımız var'

28 Aralık 2025, Pazar 09:01
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış görüşmeleri için ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere ABD'ye gitmeden önce Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.

ABD'de, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için barış planı üzerinde görüşmelerin yapılacağını anımsatan Zelenskiy, "Elbette, Ukrayna ve Ukrayna halkı için kırmızı çizgiler var." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Zaporijya Nükleer Güç Santralı'nın kendileri için hassas konular olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Üzerinde anlaşamadığımız maddelerin en aza indirilmesi için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, barış planında yer alan maddelerin Ukrayna halkı tarafından onaylanması gerektiğini belirterek, "Bu bir referandum veya belirli yasal değişiklikler olabilir. En önemlisi güvenlik garantileridir." yorumunu yaptı.

Seçimler olması durumunda ülke genelinde ateşkesin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Zelenskiy, "Seçimler veya referandum boyunca, en azından topraklarımızın her yerinde güvenli hava sahası ve güvenlik olmalıdır. Her yerde gözlemcilerin bulunması çok önemlidir." dedi.

"Savaşı bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Zelenskiy, önce ABD'nin önerdiği ve sonra Avrupalı müttefikler ile üzerinde değişiklikler yaptıkları 20 maddelik barış planı için "bazı tavizler" verdiklerini dile getirdi.

Savaşın sona ermesini istediklerine işaret eden Zelenskiy, şunları söyledi:

"Ukrayna bu savaşı durdurmak için elinden geleni yapıyor. Bizim için en önemli öncelik, hatta tek öncelik savaşı sona erdirmektir. Bizim için öncelik barıştır."

Rusya'nın savaşı sürdürmek istediğini savunan Zelenskiy, "Eğer tüm dünya, Avrupa ile Amerika bizim tarafımızda olursa, hep birlikte (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i durduracağız." diye konuştu.

Savaşın sürmesinin tüm dünya için riskli olabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Eğer birileri, ABD veya Avrupa, Rusya'nın tarafında olursa, bu savaşın devam edeceği anlamına gelir." ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın yeniden yapılanması için 700 ile 800 milyar dolara ihtiyacımız var"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları nedeniyle hasar gören altyapının yeniden inşa edilmesi için ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Zelenskiy, ülkesinin savaştan sonra toparlanması için 2040 yılına kadar bir süreç ile ilgili ABD ile ortak bir yatırım fonu oluşturmak istediklerinin altını çizerek, "Yeniden yapılanma için yaklaşık 700 ile 800 milyar dolara ihtiyacımız olduğunu tahmin ediyoruz. Amerika ile ortak bir vizyona sahip olmamız ve çeşitli fonlar oluşturmamız önemlidir." dedi.

AA

