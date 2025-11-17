"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Ukrayna: Rusya son 1 haftada 1000 İHA ve 980 güdümlü hava bombası ile saldırdı

17 Kasım 2025, Pazartesi 01:54
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içinde ülkesine 1000'e yakın insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve 36 füze ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Belçika, Rusya'yı kınadı: Ukrayna'daki saldırılar "savaş suçu"
Rusya, 3 hipersonik "Kinjal" füzesi ve 135 İHA ile Ukrayna'ya saldırdı

 

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya'nın ülkesine bu gece 170'in üzerinde İHA ile saldırdığını belirtti.

 

Saldırıların ardından Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv, Çernigiv ve Odessa bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Zelenskiy, "Bu hafta boyunca Ruslar halkımıza yönelik 1000'e yakın İHA, yaklaşık 980 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerde 36 füze fırlattı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna hava sahasının güvenliğini güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, "Gökyüzü savunmamızı, dayanıklılığımızı ve diplomasimizi önemli ölçüde güçlendirmek için Avrupa ile yeni ve güçlü anlaşmalar hazırladık." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, aynı hesaptan paylaştığı diğer bir mesajda da ülkesinin hava savunmasını önemli ölçüde güçlendirmek için Fransa ile "tarihi" bir anlaşma hazırladıklarını bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 157
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze Mahkemesi Başkanı Falk, Kanada'da havalimanında saatlerce alıkonuldu

    İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerine saldırdı

    Ukrayna: Rusya son 1 haftada 1000 İHA ve 980 güdümlü hava bombası ile saldırdı

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı

    Ara tatil sona erdi, dersler yeniden başlıyor - 1. dönem 16 Ocak 2026'da sona erecek

    Hamas’tan Arap Birliği ve İİT’ye: Net tavır takının

    Filistin’den dünyaya çağrı: ÇADIR GÖNDERİN

    AB silâhlanma harcamalarını arttırıyor

    Kış kapıda, ısınma cep yakıyor

    Sosyal medya demokrasi için tehdit mi?

    Belçika, Rusya'yı kınadı: Ukrayna'daki saldırılar "savaş suçu"

    İRAM: İran'ın füze programı caydırıcılık kapasitesine dönüştü

    Beyoğlu'ndaki metro inşaatındaki kazada 1 işçi öldü

    Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne ve 2 çocuğunun kaldığı otel mühürlendi

    Meksika'da tansiyon yükseldi

    Uygulamalar hukuk devleti ilkesine zarar veriyor

    Tekstilde kriz derinleşti

    Gelir adaletsizliği barışa tehdit

    İsrail, İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı; bahane Yahudi bayramı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ara tatil sona erdi, dersler yeniden başlıyor - 1. dönem 16 Ocak 2026'da sona erecek
    Genel

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 70 işçinin cansız bedeline ulaşıldı
    Genel

    Ukrayna: Rusya son 1 haftada 1000 İHA ve 980 güdümlü hava bombası ile saldırdı
    Genel

    İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerine saldırdı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze Mahkemesi Başkanı Falk, Kanada'da havalimanında saatlerce alıkonuldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.