"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Ümit Özdağ tahliye edildi

17 Haziran 2025, Salı 19:00
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tahliyesine karar verildi. Özdağ, bugün akşamüstü tahliye edildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesinde görülmesi gereken duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle Silivri Cezaevi iki numaralı duruşma salonunda görüldü.

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ümit Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti.

Özdağ, cezaevinden tahliye edildi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, "Bu ceza halkın vicdanına uygun değildir." dedi.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunuyordu.

Özdağ, bugün Silivri'de saat 10.30'da hakim karşısına çıktı.

Özdağ'ın, "Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" iddiasıyla yargılandığı dosya kapsamında, 7 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyordu.

NTV

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran: Nükleer tesislerin durumu iyi

    Türkiye, AB’nin ruh arkadaşı

    Peygamberin (asm) izindeyiz - Sevr yolu

    'ABD saldırırsa İran, Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir'

    Kanada'dan vatandaşlarına ''Orta Doğu'' uyarısı

    Gazze için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu Tunus'a geri dönmek zorunda bırakıldı

    Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

    Antalya'da ilk kez görüldü

    ABD'li albay McCormack "İsrail karşıtı" açıklamaları sebebiyle görevden alındı

    Çorum'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

    'ABD’nin müdahalesi ABD için telafisi olmayan hasara yol açar' - 'Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız'

    Öğrencilere ve ailelere YKS tavsiyeleri

    ABD ''İsrail'i korumak için'' alarma geçti!

    21 Arap ve İslam ülkesi ortak açıklama yaptı: Saldırgan İsrail'e kınama

    Önce ateşkes sonra müzakere

    Külliyenin bir günlük masrafı 1798 asgarî ücrete denk geliyor

    İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma büyüyerek devam ediyor

    Netanyahu iyice küstahlaştı

    'Onu ortadan kaldırmayacağız, en azından şimdilik'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma büyüyerek devam ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Antalya'da ilk kez görüldü
    Genel

    'ABD’nin müdahalesi ABD için telafisi olmayan hasara yol açar' - 'Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız'
    Genel

    ABD ''İsrail'i korumak için'' alarma geçti!
    Genel

    Öğrencilere ve ailelere YKS tavsiyeleri
    Genel

    Beşiktaş, Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
    Genel

    ABD'li albay McCormack "İsrail karşıtı" açıklamaları sebebiyle görevden alındı
    Genel

    Çorum'da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.