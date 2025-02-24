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Zelenskiy: NATO üyeliği karşılığında görevimden ayrılmaya hazırım

24 Şubat 2025, Pazartesi 03:18
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini ancak ABD'ye Başkan Trump'ın savunduğu miktarda bir borçları bulunmadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini söyledi.

Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında, ABD ve NATO'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da barışın sağlanması için devlet başkanlığı görevinden ayrılmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, eğer böyle bir imkan varsa "NATO üyeliği" karşılığında istifa edebileceği mesajını verdi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış görüşmelerine Ukrayna'nın yanı sıra, ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi.

Kiev'de yarın bir zirve düzenleneceğini aktaran Zelenskiy, 13 ortağın Kiev'e geleceğini, 24'ünde ise görüşmeye çevrim içi olarak katılacağını ifade etti.

ABD yardımı

ABD'ye Başkan Donald Trump'ın savunduğu miktarda borçları bulunmadığını vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'nın ABD'den 350 milyar dolar değil 100 milyar dolar yardım aldığını belirtti.

Zelenskiy, "(Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın bu (ABD yardımının) bir hibe olduğu konusundaki görüşüne katılıyorum. Hibe bir borç değildir. Ortaklarımıza saygımız sonsuz ama biz 500 milyar dolarlık borcu kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Barış görüşmeleri

Hem ABD hem de Ukrayna ve halkı için kazançlı bir anlaşma imzalanması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, güvenlik garantilerinin sadece ABD'nin sözleriyle değil, anlaşmada açıkça yer alması gerektiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, "Trump sonsuza kadar kalmayacak ve uzun yıllar boyunca barışa ihtiyacımız var." dedi.

Muhtemel AB üyeliğinin ülkesi için "güvenlik garantisi olacağını" söyleyen Zelenskiy, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, ABD’ye gidiyor. Orada güvenlik garantileri konusunda da konuşacak. Bakalım nasıl sonuç çıkacak." dedi.

Zelenskiy, ABD’den "sadece para desteği değil, siyasi ve yaptırım alanlarındaki" desteğin de ülkesi için önemli olduğunu vurgulayarak "ABD’nin, savaşın sıcak aşamasının bu yıl bitirilmesi için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Bu onların amacıdır." ifadelerini kullandı.

Savaşın sıcak aşaması sona ermeli

Zelenskiy, asıl amacın Putin'i savaşın sıcak aşamasını sona erdirmeye zorlamak olduğunu vurguladı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump'ın kendisine yönelik "diktatör" ifadesine ilişkin, bundan rahatsızlık duymadığını çünkü kendisinin bir "diktatör" olmadığını kaydetti.

Zelenskiy, "Trump'ın iddia ettiği yüzde 4 ile beni onaylayanların gerçek oranı yüzde 65 arasında önemli bir fark var. Anketler bunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinde sıkıyönetimin sona ermesinin ardından seçim yapılacağını vurgulayan Zelenskiy, "Benim için en önemlisi Ukraynalıların benim hakkımda ne düşündüğü." dedi.

Zelenskiy, 2024'te Ukrayna'da 2,2 milyon FPV dron ve 100 bin uzun menzilli insansız hava aracı üretildiğini, 2025'te bu üretimin artacağını kaydetti.

Yine 2024'te Ukrayna'da 154 top üretildiğini aktaran Zelenskiy, bunun bir "rekor" olduğunu dile getirdi.

Zelenskiy, 20 Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek bunların değerinin yaklaşık 35 milyar dolar olduğuna işaret etti.

Ülkesinde Starlink'in kapatılmasının "doğru olmayacağını" belirten Zelenskiy, bu imkan olmadan zorlanacaklarını dile getirdi.

"Dondurulmuş Rus varlıkları bizim paramızdır, bizim ve ortaklarımızın değil"

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşına Kuzey Kore'nin dahli hakkında da konuşarak "Son bilgilere göre onlar (Kuzey Koreliler) 4 binden fazla askerini kaybetti." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlar kapsamında dondurulan Rus varlıklarından da bahseden Zelenskiy, "Dondurulmuş Rus varlıkları bizim paramızdır. Bizim paramız, bizim ve ortaklarımızın değil." diye konuştu.

AA

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