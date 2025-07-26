Yangın değil yönetim faciası

Eskişehir’de yangınla mücadele ederken şehit olan 10 orman memuruna yeterli eğitim verilmediği ortaya çıktı.

Soma’dan Ermenek’e, Çorlu’dan Kartalkaya’ya onlarca insanın can verdiği facialarda sorumlular hesap vermeden Eskişehir’den acı haber geldi. Yangınla mücadele eden 10 yangın işçisi şehit oldu.

Olay sonrası ortaya çıkan detaylar, yangınla mücadelenin kurumsal altyapısının yıllar içinde sistemli biçimde zayıflatıldığını gösterdi. Olay sonrası bölgeden yansıyan görüntüler ‘Tedbirsizlik var’ dedirtirken, KARAR’a konuşan Ormancılar Derneği Başkanı A. Hüsrev Özkara, personelin yeterli ekipmana sahip olmadığını belirtti.

Bir işçinin işe yeni başladığını, bazılarının gönüllü olduğunu söyleyerek yeterli eğitimin verilmediğini belirtti. İzmir Buca ile Antalya Belek’teki orman eğitim merkezi ve yangın üssünün kapatıldığını hatırlattı. KARAR’a konuşan Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı A. Hüsrev Özkara, ölen işçilerden birinin yangın sezonu başlamasına rağmen 1–2 ay önce işe başladığını, hiçbir eğitim almadığını ve yangına koruyucu kıyafetsiz müdahale ettiğini belirtti.

İŞÇİLERE YETERLİ EĞİTİM VERİLMEDİ

Türkiye’de son 10 yılda yangınların ciddî seviyede arttığını belirten Özkara, yangın işçilerinin işe alımının, yangınların yoğun olduğu bu aylara bırakılmasının da ihmal olduğu kanaatinde: “Ölenlerden bir tanesi daha 1-2 ay önce işe girmiş. Eğitimden geçmemiş, hazırlıklı değil. Bu gerçekten iş ve işçi sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir konu. Biz evet yangınla mücadele edeceğiz ama bu mücadeleyi veren yangın işçilerini iyi hazırlamamız lazım. Yangın sezonu başlamış siz daha yeni işçi alıyorsunuz. Bu işler bu zamana bırakılmaz, ne ara alacaksınız ne ara eğiteceksiniz? Mayıs ayından beri Türkiye’de çok ciddî yangınlar var. bin 435’ten 2 bin 792’ye çıktı yangın sayısı son 10 yılda. Yani koşullar çok zor.”

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Yangın riski devam ediyor

Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Avrupa genelinde hava sıcaklıkları çok yüksek seviyede etkisini sürdürürken, birçok ülke devam eden orman yangınları ve riskleriyle mücadele ediyor. Bölgede 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı günlük hayatı olumsuz etkilerken, Türkiye ve Avrupa’nın Akdeniz’e kıyı ülkelerinde sıcaklıkların neden olduğu orman yangınları riskinin gelecek günlerde de devam edeceği uyarısı yapılıyor. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS) ve Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, 2025’in başından bu yana Avrupa’da 1250 yangın tespit edildi. Bu sayının geçen yıl ise 861 olduğu belirtildi. Bu yıl içinde bölgede yaklaşık 240 bin hektar alan orman yangınları sonucu kül oldu. Ankara - aa

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Yangınlar sürüyor

Yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarına müdahaleler sürüyor. Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan, Eskişehir’de başlayıp Afyonkarahisar’a ulaşan ve Karabük’ün iki farklı noktasında devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Alevler kuşatınca kaçamadılar

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsünün alevlerin arasında kalarak vefat ettiği facianın fotoğrafları ortaya çıktı. Kaçmak isteyen işçilerin yoğun dumana maruz kaldığı ve bu nedenle baygınlık geçirmiş olabilecekleri değerlendirilidi. Halk TV’den İsmail Saymaz’ın ulaştığı görüntülere göre, yangınla mücadelede kullanılan bazı araçlar, yüksek ısı nedeniyle hareket edemez hale geldi. Görüntülerde, araçların tamamen yanarak küle döndüğü görüldü.

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Faciaların ortak noktası sorumsuzluk

Türkiye’de son yıllarda yaşanan büyük toplu ölümlerin hemen hepsinde “ihmal” tespit edildi ancak yöneticiler görevde kaldı: Soma Maden Faciası (2014): 301 işçi vefat etti. Raporlarda önlenebilir olduğu yazıldı.

Ermenek Faciası (2014): 18 işçi boğularak öldü. Gaz tahliye sistemi çalışmıyordu. Çorlu Tren Kazası (2018): 25 can yitirildi. Menfez bakımı yapılmamıştı. Kartalkaya Otel Yangını (1992): 78 kişi öldü. Yangın alarmı ve çıkışlar yetersizdi. Kuzey Irak Pençe Harekatı (2023): 12 asker metan gazı nedeniyle mağarada şehit oldu. Hepsinde ihmaller raporlandı ama siyasî ve idarî sorumlular hesap vermedi.

Haber Merkezi