"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü

26 Temmuz 2025, Cumartesi 09:44
İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisi üzerinde dronların görüldüğü bildirildi.

FFC'nin Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda "Son 45 dakikada Hanzala üzerinde 16 dron görüldü, bazıları çiftler halinde, bazıları ise doğrudan geminin üzerinde uçuyordu." ifadesi kullanıldı.

Aynı hesaptan "6. Gün" başlıklı sesli mesaj paylaşımı yapan ve gemide bulunan Fransa Ulusal Meclis Üyesi Milletvekili Gabrielle Cathala, gemiye ilerleyen saatler ya da gelecek sabah olası bir müdahale yapılması halinde "duruma hazırlıklı olduklarını" söyledi.

Cathala şunları kaydetti:

"Hepimiz birleştik, hep beraber dayanışma halindeyiz ve hazırlıklıyız. Dronlar gelmeye başladı, Wi-Fi kesilirse, garip şeyler meydana gelebiliyor. Bizim için endişelenmeyin. Filistinlileri düşünün, onlar acı çekiyor, bu korkunç soykırımla nasıl mücadele ettiği bu gemide bizim aldığımız risklerden çok çok daha kötü"

Önceki benzer saldırı endişesi

Hafta içinde yapılan açıklamada, yaklaşık 2 saat boyunca Hanzala ile iletişimin kesildiği ve gemi çevresinde dronların görüldüğü, bunun olası saldırı endişelerini artırdığı ifade edilmişti.

Daha sonra bağlantının yeniden sağlandığı belirtilen açıklamada, Hanzala'nın görevine devam ettiği kaydedilmişti.

FFC'nin daha önceki açıklamasında da "Hanzala'daki ekibimizle tüm iletişim kesildi ve geminin yakınlarında birçok dron bulunuyor. Bu da yollarının kesilmiş ya da saldırıya uğramış olabilecekleri anlamına geliyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gemi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Daha sonra 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sofralar borçla kuruluyor'

    'Sadece puana bakarak tercih yapmayın'

    Sicilya Adası yanıyor

    7 orman yangını kontrol altına alındı - Yurt genelindeki diğer yangınlarda son durum?

    İngiltere de iki devletli çözümden yana - “İngiltere, Filistin’i tanıyabilir”

    Gazze'deki enkazın temizliği 37 yıl sürecek

    Fransa’dan tarihî karar, İsrail’den küstah tehdit

    Yüksek faizde dünya ikincisiyiz - Vergi arttırmada cömert, faiz indiriminde cimri

    Ortak tavır alanlarını genişletmeliyiz

    Yangın değil yönetim faciası

    Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü

    Silifke'de orman yangınına müdahale ediliyor

    Ankara'da 30 Ağustos'a kadar mangal ve ateşli piknik yapmak yasak

    İsrail, İngiltere'de tencere ve tavalarla protesto edildi

    Son 24 saatte 2'si çocuk 9 Filistinli daha İsrail soykırımında açlıktan öldü!

    Orman yangınlarında "alev kırbacı" tehlikesine dikkat!

    Gazze yanarken İsrail’e stant! - İsrailli firmalar İstanbul'daki fuara alınmamalıydı

    Hanzala'yla yeniden iletişim sağlandı

    Yüksek sıcaklıklar devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Son 24 saatte 2'si çocuk 9 Filistinli daha İsrail soykırımında açlıktan öldü!
    Genel

    Yangın değil yönetim faciası
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Fransa’dan tarihî karar, İsrail’den küstah tehdit
    Genel

    Ortak tavır alanlarını genişletmeliyiz
    Genel

    Yüksek faizde dünya ikincisiyiz - Vergi arttırmada cömert, faiz indiriminde cimri
    Genel

    Ankara'da 30 Ağustos'a kadar mangal ve ateşli piknik yapmak yasak
    Genel

    Hanzala gemisi üzerinde dronlar görüldü
    Genel

    İsrail, İngiltere'de tencere ve tavalarla protesto edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.