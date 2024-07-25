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25 TEMMUZ 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Eğitime erişim zorlaşıyor

25 Temmuz 2024, Perşembe 00:58
Özel okulların son yıllardaki fahiş fiyat artışları, birçok aileyi eğitimden mahrum bırakma tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor.

Aileler, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmek için en uygun okulu seçmeye çalışırken, özel okulların yüksek fiyatları bu süreci zorlaştırıyor. Özel okul fiyatları, son yıllarda artan enflasyon ve kur dalgalanmaları nedeniyle katlanarak arttı. Eğitim ücretleri her geçen gün daha pahalı bir hale gelirken, vakıf üniversitelerinde yeni dönemde yıllık ücretleri 1 milyon TL’yi aşmıştı. Benzer bir durum özel liselerde de yaşandı. Özel okulların fahiş fiyat artışları, birçok aileyi eğitimden mahrum bırakma tehlikesiyle karşı karşıya getiriyor. Son yıllarda artan enflasyon ve kur dalgalanmaları, özel okullarda adeta bir fiyat fırtınası kopardı. Özel okullarda eğitim ücretlerine gelen zamlar velileri isyan ettiriyor. Yabancı okullarda geçen yıla göre ücretlerde yüzde 100’den fazla artış gözlemlenirken, bazı liselerde zam oranları yüzde 300’ü aştı. 

YÜZDE 300’Ü AŞAN ZAM

Vakıf üniversitelerinin bir yıllık ücretleri kamuoyuna yansımış, Sabancı Üniversitesi’nin yıllık ücreti 1 milyon 100 bin TL olurken Koç Üniversitesi’nde bir sene okumanın bedeli de 1 milyon 75 bin TL olarak açıklanmıştı. Şimdi de özel liselere gelen zamlar gündem oldu. Sözcü’nün haberine göre; Türkiye’deki yabancı okulların ücretleri geçen yıla göre yüzde 100’den fazla zamlandı. 2024-2025 eğitim döneminde çocuklarını Amerikan, Fransız, Alman liseleri gibi yabancı okullara kayıt ettirmek isteyen velileri, öğretim ücretleri kara kara düşündürüyor. Bazı liselerin fiyatı 1 milyon lirayı aşarken, bazılarına ise yüzde 300’ü aşan oranlarda zam yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, özel liselerin ara sınıflarında okuyan öğrencilere yapılacak zam oranlarında sınırlama uygularken, yeni kayıt olacak öğrencilerin ücretlerini belirlemede okullara bir kota koymuyor. Bu nedenle yeni kayıt olan öğrencilerin velileri, açıklanan enflasyon oranının çok üzerinde ücret artışlarıyla karşılaşabiliyor.

Haber Merkezi

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