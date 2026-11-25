DESAM Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, öğretmenlerin bir gün övgüyle anılıp yılın geri kalanında dertleriyle baş başa bırakılmaması gerektiğini belirterek eğitimde kalıcı çözümler istedi.

Türkiye, 24 Kasım’da yine öğretmenleri öven konuşmalar yapıldığını, mesleğin kutsallığından söz edildiğini söyleyen Demokratik Etütler ve Eğitim Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM )Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, “Ancak ertesi gün öğretmenler yine geçim derdiyle, atama bekleyen gençler belirsizlikle, emekliler yoksullukla, öğrenciler nitelikli eğitim arayışıyla baş başa kalacak. Biz artık öğretmenlerimizi güzel sözlerle avutmak değil, eğitim sistemimizin gerçekleriyle yüzleşmek istiyoruz” dedi.

KALİTELİ ÖĞRETMEN YETİŞTİREN SİSTEMİMİZ VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, Türkiye’nin 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam öğretmen sayısı 1 milyon 211 bin 799’a ulaştığıyla övündüğünü ifade eden Avcı, ancak milyonlarca öğretmene sahip olmanın, güçlü bir eğitim sistemine sahip olmak anlamına gelmediğini söyledi. Avcı, “Öğretmen açığını kapatmak için öğretmen yetiştirme standartlarından ödün vermenin bedelini, sonunda çocuklar ve ülke öder. Diplomayı yeterlilik, atamayı başarı, öğretmen sayısını eğitim kalitesi sanan anlayış değişmelidir!” dedi.

Diploma tek başına yetmez

Avcı şunları söyledi: “Eğitim fakültelerinin kontenjanlarını, akademik kadrolarını, müfredatlarını ve uygulama eğitimlerini yeniden değerlendirmek zorundayız. Öğretmenliğe girişte akademik başarı kadar iletişim, empati, çocuk gelişimi, muhakeme, etik sorumluluk ve öğretme becerileri de nesnel ölçütlerle değerlendirilmelidir. Keyfî mülakatlara değil, şeffaf ve denetlenebilir yeterlilik sistemlerine ihtiyaç vardır. Üstelik öğretmenin niteliği diplomayla birlikte tamamlanmaz.”

ÖĞRETMENE BİR GÜN DEĞİL, BİR ÖMÜR DEĞER VERİN!

“Öğretmeni yılda bir gün alkışlayıp 364 gün sorunlarıyla baş başa bırakmayın!” diye konuşan Avcı, “Öğretmenleri yalnızca atama sayılarıyla, diplomalarıyla ve maaş bordrolarıyla değerlendirmeyin. Onların niteliğini yükseltin, itibarını koruyun, ekonomik güvencesini sağlayın ve geleceğin dünyasına hazırlayın. Unutmayalım: Bugünün öğretmenini yetiştiremeyen bir ülke, yarının bilim insanını, mühendisini, sanatçısını ve girişimcisini de yetiştiremez” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara

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