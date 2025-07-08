Akademik Kurul çalışma esaslarını görüştü

Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurulu geçtiğimiz Cumartesi İzmit Başiskele’de özel gündemle toplandı. Katılımcı akademisyenler, Kurulun “çalışma esasları”nı ayrıntılı olarak gözden geçirdi.

İzmit - Yeni Asya Toplantıda önceki dönemdeki çalışmaların değerlendirmesi yapılarak, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerinde de duruldu. Enstitünün yayın organı olan Köprü dergisiyle, derginin açtığı makale yarışması masaya yatırıldı. Ayrıca, Akademik Kurulun neşriyatımıza sağlayabileceği katkılar da kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Okunma Sayısı: 204

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.