Münazarat 21. yüzyıl stratejik planı gibidir

Eğitimci Nurettin Konaklı, Bediüzzaman’ın Münazarat eserinin günümüzün içtimaî meselelerine çözüm sunan bir rehber olduğunu söyledi.

Yeni Asya Vakfı Risale-i Nur Enstitüsü Ankara Şubesi tarafından iki haftada bir düzenlenen “Devlet ve Demokrasi” temalı akademik seminerlerin bu haftaki misafiri, “Demokratik Düşüncede meselelerimiz ve münazarası” konulu konuşmasıyla emekli planlama uzmanı, eğitimci, bürokrat, aktif sivil toplum gönüllüsü Nurettin Konaklı oldu.

Konaklı, 1977 sonrası Ankara’da geçen gazetecilik, Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Millî Eğitim Bakanlığındaki toplam 44 yıllık bürokrasi tecrübeleri ve hizmet hatıraları ile süslediği konuşmasında 12 Eylül 1980 öncesi olaylar ve sonrasındaki gelişmeler için Bediüzzaman Said Nursi’nin Münazarat isimli eserinden bahisler sunarken, “İslâm içtimaiyatında Münazarat 21. yüzyılın stratejik planı gibidir” dedi.

Akıl ve vicdan demokrasinin temelidir

“Bediüzzaman’ın, aklın ve mihengin esas alınmasını, delil ve akıbetin ölçü alınmasını, aklımızı başkalarının cebine koymadan irademize sahip olmamızı ısrarla tenbihi, ayrıca bir adamın kıymetinin onun himmeti nisbetinde olduğuna dair ‘Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek başıyla küçük bir millettir’ ifadesi, eğitimde akıl ve vicdan eğitiminin bir potada mezcedilerek verilmesi yönündeki veciz ifadeleri ortadadır. Ancak bu prensipleri benimseyen insanlar demokrat olurlar, demokrasiyi benimserler” diyen Konaklı, fertlerin cemaatleşmesinin hayırda da şerde de netice almaya yardımcı olduğunu anlattı.

Konaklı, “20. ve 21. asrı idrak için ve ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm için Üstadın, hacmi küçük ama mantık, ölçü ve derinliği mükemmel olan Münazarat isimli eserinin bugün de derinlemesine tahliline ve anlaşılmasına ihtiyaç vardır” dedi.

Hakikî hamiyet fedakârlık ister

Konaklı şunları söyledi: “Mesela Siyonist altyapılardan Melvin Jones tarafından 1917 yılında kurulan Lions Kulüpleri bugün yaklaşık 200 ülkede yaygın sivil toplum kuruluşu olurken felsefesi ‘Bugün başkaları için bir şey yapmadıkça kendimiz için bir şey yapmış sayılmayız’ cümlesine dayandırılmıştır. Görünüşte insanlara yardım amaçlı olan ama neticesinin hiç de öyle olmadığı görülen bu ve benzeri organizasyonlara karşılık, Bediüzzaman; ‘Sırr-ı ihlâsa dayanan feragat mesleğimiz’ diyerek inanan insana, hizmetteki insana zirve bir hedef koymuştur.”

Konaklı sözlerinin devamında, “Hakikî hamiyet sahipleri kendi şahıslarının dünyevî menfaatini düşünenler değil, çevresinden başlayarak bütün bir milletin ve insanlığın dünya ve ahiretinin kurtuluşu için fedakârca çalışanlardır. Nitekim Üstad ihlâs ve samimiyetle insanlığın imanını kurtarmak için ömrünü feda etmiştir. Zaten Bediüzzaman asrın kucaklayanı olarak vazifesi gereği sadece bir iman dersi vermekle yetinmemiş, bu dersin nasıl verileceğinin dersini de vermiş, hayat boyu öğrenmeye dayalı sürdürülebilir bir eğitim sistemini de kurmuştur” dedi.

Bediüzzaman'ın mirası dünyaya tanıtılmalı

“Hizmette ve içtimaiyatta istikamet isteyenler Risale-i Nurlara bu yönden de itimat edebilirler. Nitekim bu eserlerden istifade etmiş ve devlet bürokrasisinde görev almış arkadaşlardan başarısız olanı, görevinin hakkını veremeyeni hatırlamıyorum” diyen Konaklı, Bediüzzaman’ın kurduğu Isparta-Barla merkezli bu manevî hizmet sisteminin, organizasyonunun, kazandığı mahkeme davalarının ve ulusal-uluslararası ölçekteki başarısının UNESCO kriterlerine göre hazırlanarak bu kuruluşa sunulması ve Dünya Kültür Mirası olarak tescili için çalışılması gerektiğini anlattı. Ayrıca dünya çapında "Bediüzzaman Said Nursî Yılı" ilan edilmesini teklif etti.

Rol model olmanın yolu liyakatten geçer

Nur Talebelerinin siyasetle ilgilenmesinin ölçüleri hakkında bir soruya karşılık olarak Konaklı, “Bediüzzaman ve talebeleri çok özel kişilerdir. Sıradan insanlar gibi değildir. Yüklendikleri vazife ve temsil ettikleri misyon leke kaldırmaz. Bu sebepledir ki tavsiyelerden anladığım kadarıyla onun bazı talebeleri de dini ve hizmeti siyasete alet etmemek ve ülkenin menfaatlerini birinci öncelik olarak görmek kaydıyla kendi adına siyasete girilebilir ve girmişler” dedi.

Konaklı, kamuda ve özel sektörde görev alan inançlı insanların görevlerini üstün başarı ve liyakatle yaptıkları ölçüde örnek ve rol model olacaklarını, bunun aynı zamanda manevî hizmete de katkı sağlayacağını, aksi hâlde ise liyakat ilkesinin ve insanların güveninin zarar göreceğini belirtti.