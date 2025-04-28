Risale-i Nur, cihanşumül bir eserdir

Geleneksel hâle gelen 18. Risale-i Nur Kongresinin Hanım Masa Çalışması 12 Nisan Cumartesi Ankara Cebeci Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Haber: Zehranur Yıldız

Programa Ankara, Eskişehir, Gebze, İzmir, İstanbul, Urfa, Kanada ve Fransa’dan iştirak eden katılımcılar ile “En büyük hakikat iman” konulu çalışmada çağın problemlerine Kur’ânî perspektiften çözümler aramak amacıyla düzenlenen “Risale-i Nur Masa Çalışması,” yoğun bir katılım ve derinlemesine müzakerelerle tamamlandı.

Farklı yaş ve eğitim gruplarından gençlerin bir araya geldiği çalışmada Bediüzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatından seçilen bölümler üzerinden iman ve gençlik ekseninde tevhid, fıtrat, sanat, esma, hürriyet, pozitivizm, realist din anlayışı ahiret bilinci ve dijital platformların doğru kullanımı gibi konular ele alındı.

Katılımcılar son dönemlerde çıkan pek çok izmlerden kaynaklanan manevî boşluklara karşı Risale-i Nur’un sunduğu çözüm yollarını tartıştı. Gençliğin kimlik ve sınırsız hürriyet arayışı, akıl ve kalp senkronizasyonun nasıl sağlanacağı, dijital dünyanın etkileri, ahlaki sorumluluklar ve yaratılış gayeleri Kur’ân perspektifinden değerlendirdi.

Kulluk şuuru gerçek hürriyetin yolunu açar

Gençliğin sahip olduğu enerji ve donanım doğru yönlendirildiğinde toplumun temel taşları olarak etkin bir rol alacağına dikkat çekildi. Çekirdek aileden, okuldaki öğretmenlere kadar gençleri yargılamadan kabul edip onlar için uygun zeminlerde kendilerini ait hissettikleri ortamlar oluşturulması ihtiyaç haline geldiği, sınırsız özgürlük arayışı ve irade terbiyesi, kulluk şuurunun gerçek hürriyetin yolunu açacağı, ahiret bilinci ile gençleri nefsin tuzaklarından kurtulmalarının sağlayacağı konularına değinildi.

Çalışma sonunda katılımcılar Risale-i Nur’un ne kadar cihanşumül bir eser olduğu, çağın ihtiyaçlarına hitap eden manevî bir rehber olduğuna dikkat çekti. Risale-i Nur masa çalışmaları katılımcıların yoğun ilgisi ve gayretli iştirakleriyle oldukça verimli ve istifadeli bir şekilde gerçekleşti. Her bir tebliğ sunumu imanî ve ahlâkî gelişimimize katkı sağlayan derin hakikatlerle bize rehberlik etmekte; manevî hayatımıza yön vermektedir.

Bu kıymetli hizmetin organizasyonunda emeği geçen Ankara Hanım Okuyucularına ve Programı tertip eden Risale-i Nur Enstitüsüne teşekkür eder, çalışmaların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.

Katılımcıların duygu ve düşünceleri:

Sueda Uçar: Risale-i Nur’dan farklı görüş ve perspektiflerin benzer şevk ve heyecanla bir araya gelmesi içimizde en çok ümit duygusunu yeşertti. “Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde, en yüksek gür sada İslâmın sadası olacaktır!” sözü bu ortamda sadece bir alıntı değil, ruhumuzda yankılanan bir hakikat oldu.

Çağın problemlerine çözüm ararken, aynı zamanda iman hakikatleriyle şekillenen bu atmosferin bize şahsî dünyamıza da çözüm ve huzur sunduğuna şahit olduk.

Tuğba Çiftçi: Öncelikle, bizleri ağırlayan Ankara Yeni Asya Hanım okuyucularına çok teşekkür ederim. Çok istifadeli bir program oldu. Kardeşlerimi bir arada görmek ve herkesin iman yolunda çaba sarf etmesi bana güzel bir şevk veriyor. Şahs-ı manevînin vermiş olduğu güç ile inşallah bu yolda daim oluruz.

Asyanur Demirel: Herkesin farklı pencerelerden kıymetli gördüğü meseleleri masaya yatırdığı; uhuvvetin ve şahs-ı manevînin perçinlendiği bir çalışmaydı. Herkesin bol bol sualler sorduğu, çağımızın problemleri üzerinde tartıştığı, birbirini sabırla dinlediği bu ortam; sonunda bizlere yenilenmiş hissettirdi, ruhumuzu doyurdu.

Zeynep Demirel: Masa çalışmalarında yaptığımız müzakereler nisyan ile malul olan bizlere asıl hakikatin iman davası olduğunu hatırlattı ve ülfet perdelerini yırtmamıza vesile oldu. Farklı bakış açılarıyla paylaşılan tebliğler ufkumuzu genişletti. Hayretimizi, gayretimizi ve muhabbetimizi her daim diri tutmayı öğretti.

Gülnur Tercan: Her şeyiyle harika bir program oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yöneticilerimiz Yasemin Ablacım, Nuriye Ablacım... Emeklerinize sağlık.

Ve tüm tebliğ için gecesini gündüzüne katıp, uykusuz, ama nurlu ışıl ışıl gözlerle bakan kardeşlerim.

Hepinizi iyi ki tanıdım. İyi ki varsınız. Medar-ı iftarımızsınız. Nurlu genç kahramanlar...

Ve bize ev sahipliği yapıp her şeyiyle, en ince detayına kadar düşünürek ağırlayan gönlü geniş şefkat kahramanı Ankaralı abla ve kardeşlerimiz... Allah hepinizden razı olsun. Hizmetiniz makbul olsun.

Bizi birbirimize kardeş yapan Rabbimize hamdolsun.