Eyüp Sultan Camiinde Manevî Buluşma

27 Ekim 2024 Pazar günü, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olmak üzere bütün vefat etmiş ehl-i iman için İstanbul Eyüp Sultan Camiinde anlamlı bir mevlid gerçekleştirildi.

HABER - FOTO: ERHAN AKKAYA

Asya Kültür ve Medeniyet Derneği ile Yeni Asya İstanbul tarafından 27 Ekim 2024 Pazar günü, başta Peygamber Efendimiz -Aleyhissalatu Vesselam- olmak üzere bütün Peygamberlerin, Sahabelerin, hususan Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ve ahirete irtihal eden Risale-i Nur Talebelerinin ve sair ehl-i iman ve şühedanın ruhlarına ithafen İstanbul Eyüp Sultan Camiinde anlamlı bir mevlid gerçekleştirildi.

Öğle namazı sonrasında okunan mevlide, İstanbul başta olmak üzere, çevre il ve ilçelerden de çok sayıda kişi iştirak etti. Eyüp Sultan Camiinde düzenlenen ilk Bediüzzaman Mevlidi olması ise programı daha da anlamlı kıldı.

PROGRAM KUR’ÂN TİLAVETİ İLE BAŞLADI

Mevlid programı öncesinde Kur’ân-ı Kerîm’den aşirler okunup dualar edildi. Eyüp Sultan Camiinin hafız ve mevlidhanları, Bediüzzaman Hazretleri ve ahirete irtihal eden tüm iman ehli için dualar eşliğinde mevlidi okudu.

Program sırasında katılımcılara Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur hakkında bilgi veren bir broşür ve gazetemiz dağıtıldı. Mevlide gelenlere ayrıca lokum ve mevlid şekeri de ikram edildi. Mevlid, Hür Asya TV tarafından canlı yayınlandı. Programa gelenlerle röportajlar yaptı.

MEVLİD HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Mevlid tertip heyeti adına konuşan Hasan Güneş, programla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, İslâm’a ve Kur’ân’a büyük hizmetler etmiş bir zat. Hayatını bu milletin imanının muhafazası ve kurtulması için adamıştır. Ona olan vefamızı bir nebze olsun göstermek adına bu mevlidi tertip ettik. İstanbul’un manevî fatihi Eyüp Sultan Hazretlerinin mekânı olan bu camide ona olan borcumuzu eda etmeye çalıştık. Bu mekân, Bediüzzaman Hazretlerinin sık sık tefekkür ettiği ve itikafa çekildiği bir yer. Ayrıca Eyüp Sultan Camii, Osmanlı padişahlarının kılıç kuşanma yeri olup, meşruiyetlerini aldıkları yerdir. Bediüzzaman Hazretleri de Sultan Reşad’ın kılıç kuşanma töreninde bulunmuş ve onu Şark uleması adına tebrik etmiştir. Bugün burada, güzel bir mevlid düzenledik. Organizasyonu gerçekleştirenlere, cami görevlilerine ve bütün katılımcılara teşekkür ederiz. Dualarımızın memleketimizin ve İslâm dünyasının sıkıntılarından kurtulmasına vesile olmasını diliyoruz.”

ÇOCUKLAR DA MANEVÎ HAVADAN NASİBİNİ ALDI

İstanbul’un bahar havasını andıran güzel bir gününde okunan mevlide yaşlı genç her yaştan insan katldı.

Özellikle çocuklarıyla gelen anne babalar, Eyüp Sultan Hazretleri’nin manevî gölgesinde bu anlamlı etkinliğe katılmanın huzurunu yaşadılar. Mevlid ayrıca, uzun süredir birbirini göremeyen dostların buluşmasına da vesile oldu. Katılımcılar, bu manevî atmosferde bir araya gelerek hem sohbet etme imkânı buldular hem de eski dostluklarını tazelediler.

NUR TALEBELERİ ASAYİŞİN MANEVÎ BEKÇİLERİDİR

Mevlid, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin İslâm dünyasına bıraktığı manevî mirası bir kez daha gözler önüne serdi. Mevlide katılanlar, müsbet hareketin güzel bir örneğini göstererek birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiler. Mevlid, en küçük bir nahoş hadise yaşanmadan, huzur ve sükûnet içinde nihayete erdi. Risale-i Nur prensiplerini hayat düsturu edinen Nur Talebeleri "asayişin manevî bekçileri" olduklarını bir kez daha lisan-ı halleriyle göstermiş oldular.

MEZARLARI ZİYARET EDİLDİ FATİHALAR OKUNDU

Eyüp Sultan Camiinde öğle namazı sonrası okunan mevlide iştirak edenler, mevlid sonrası Eyüp Sultan Kapristanını ziyaret ederek Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin talebelerinin kabirleri başında fatihalar okudu.

Ziyaretçiler ayrıca, Yeni Asya'nın ilk Genel Yayın Müdürü Mustafa Polat ve vefatına kadar Yeni Asya'nın İmtiyaz Sahipliğini yapan Mehmet Kutlular'ın kabirlerini de ziyaret edip dualar etti.