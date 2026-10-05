Krizlere Kur’ânî çözümlerle 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu

60 ülkeden akademisyen, İslâm âlimi ve araştırmacı, 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu için İstanbul’da buluştu. “Küresel Krizlere Kur’ânî Çözümler” temalı sempozyumun açılışı AKM’de gerçekleştirildi.

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Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı, İlim ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu 60 ülkeden İslâm âlimi, akademisyen, araştırmacı, ilim insanı ve uzmanları İstanbul’da bir araya getirdi.

“Küresel Krizlere Kur’ânî Çözümler” ana temasıyla gerçekleştirilecek oturumlarda savaşlardan adaletsizliğe, aile kurumunun karşı karşıya olduğu tehditlerden gençliğin anlam arayışına, dijitalleşmenin doğurduğu meselelerden çevre ve iktisat buhranlarına kadar modern çağın temel problemleri Kur’ân-ı Kerîm’in rehberliği ve Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur’da ortaya koyduğu esaslar çerçevesinde tahlil edildi.

Sempozyumunun açılış programı 4 Ekim Pazar günü (dün) saat 10.00’da İstanbul Taksim’deki AKM’de başladı. Açılış programına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye Evkaf Bakanı Dr. Muhammed Ebulhayr Şükrü, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Gazeteci Lauren Booth, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Karadaği, Pakistan İslâm Alimleri Birliği Başkanı Mevlana Fazlurrahman, Ankara Hamiyet ve İrfan Vakfı Eğitimcisi Fevzi Allahverdi ve İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı katıldı.

AYASOFYA İMAM HATİBİNİN KUR’AN TİLAVETİYLE BAŞLADI

Açılış programında “Küresel Krizlere Kur’ânî Çözümler” ve “Kur’ân ve Sünnet Ekseninde Yeni Dünya Düzeni İçin Medeniyet Tasavvuru” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi İmam Hatibi Hafız Ferruh Muştuer’in Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan program Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Özer’in açılış ve selamlama konuşmasıyla devam etti.

KUR’AN’I CANLI REHBER OLARAK YENİDEN DÜŞÜNMELİ

Konuşmanın ardından sempozyumun ana temasını anlatan kısa filmin gösterimi yapıldı.

Kısa film gösteriminin ardından İİKV Mütevelli Heyeti Başkanı konuşmasında çağımızdaki krizlerin yalnızca savaşlar, siyasî gerilimler ve ekonomik sorunlarla sınırlı olmadığına dikkat çekti.

“Küresel Krizlere Kur’ânî Çözümler” temasının savaşlardan adaletsizliğe, aile hayatından gençlerin anlam arayışına, dijitalleşmeden çevre ve iktisat meselelerine kadar geniş bir alanı kapsadığını belirten Başkan, Kur’ân’ın mesajlarını canlı bir rehber olarak yeniden düşünmek gerektiğini ifade etti.

KUVVET HAKKA HİZMETKAR OLMALI

Konuşamada Bediüzzaman Hazretlerinin “Kuvvet hakka hizmetkâr olmalıdır” sözünü hatırlatılarak, “Bugün dünyaya ilan etmemiz gereken budur” denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ise, tarihin her döneminde fikirleri, eserleri ve faaliyetleriyle yeryüzünün huzur ve selâmeti için mücadele eden şahsiyetler bulunduğunu belirterek, Bediüzzaman Said Nursî’nin de bu şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.

GAZZE DE KONUŞULACAK

Sempozyumun diğer oturumları bugün ve yarın İstanbul Bahçelievler’de bulunan Pullman Hotel Ana Salon’da program devam edecek. Programın bugünkü oturumlarında, “Uluslararası Çifte Standartlara Karşı Kur’ânî Değerler: Gazze Örneği”, “Vahiy Merkezli Toplum ve Aile” ve “Kur’ân ve Sünnet Ekseninde Modern Çağın Sosyal Meselelerine Çözümler” başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Sempozyum, 6 Ekim Salı günü 18.00-19.00 saatleri arasında sonuç bildirgesinin okunmasının ardından sona erecek.

GERÇEK HÜRRİYET, SATILMAMAKTIR

Gazeteci Lauren Booth, “Gerçek hürriyet, satılamamak, bir ürüne dönüştürülememektir.” dedi. “Ben bunu tecrübelerime dayanarak söylüyorum. 20 yıl boyunca ana akım medyada siyasî gazeteci olarak çalıştım. Peki, oradaki para birimi neydi? Oradaki para birimi nedir? Siyasî teori, entelektüellik ve düşünce kılığına sokulmuş gıybet ve dedikodu.”

Allah bize şöyle buyuruyor: “Adaleti ayakta tutanlar ve Allah için şahitlik edenler olun; kendinizin, anne babanızın veya yakınlarınızın aleyhine bile olsa...’ Fakat menfaatlere doğru eğilen adalet, aslında adalet değildir. Bir asır önce Şam’daki Emevî Camii’nde Bediüzzaman, zamanının ağır hastalıklarını teşhis etmiş ve Kur’ân’ı bir eczane, bir şifa kaynağı olarak sunmuştu. Onun mesajı bugün de aciliyetini koruyor: Ebedî olanı geçici olana feda eden bir medeniyet, aslında zaten ölüyor demektir.

İnsanlara yardım etmemiz gerekiyor. Onların ne kadar hasta olduğunu görmemiz gerekiyor; onlara acımamız değil. Bu toplantıda farklı olmaya cesaret etmeliyiz. Risale-i Nur’u nasıl paylaşacağımızı, bu çağın karanlığına ışığı nasıl taşıyacağımızı öğrenmeli ve tartışmalıyız” diye konuştu.

Sempozyumun açılışında ayrıca, Pakistan İslam Âlimleri Birliği Başkanı ve eski bakan Mevlâna Fazlurrahman, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ali Karadaği, Ezher-i Şerif Yüksek Ulema Meclisi Üyesi Prof. Dr. İbrahim el-Hüdhüd, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Suriye Evkaf Bakanı Dr. Muhammed Ebulhayr Şükrü birer konuşma yaptı.

İSTANBUL / YENİ ASYA - MEHTAP Y. YÜKSELTEN

FOTOĞRAFLAR: ERHAN AKKAYA - YENİ ASYA

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