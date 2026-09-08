Papazın İncil’den Kur’an’a yolculuğu

Brezilya’da 14 yıl boyunca papazlık yapan José Renato de Jesus Vieira, peygamberlerin "tek Allah'a kulluk" çağrısına uyarak İslam'ı seçti. Ülkesinde Bediüzzaman ve eserleriyle de tanışmış olan Vieira, her hafta Risale-i Nur dersleri yapıyor.

İSTANBUL - NACİYE KAYNAK

Brezilyalı José Renato de Jesus Vieira, 14 yıl boyunca papazlık yaptığı kilisede İncil’i anlatırken, peygamberlerin "Tek Allah" vurgusuna uyarak araştırmalar yaptı ve sonunda İslam'a ulaştı. Yeni ismi ise Mücahit Dede. İsmiyle müsemma olmuş Mücahit Bey, Brezilya'da her gün insanları hak dine davet ediyor.

Brezilya’da 14 yıl papazlık yapan Vieira, İncil’i müdakkik bir şekilde inceledi, kilisede vaazlar verdi, cemaatine dini bilgiler aktardı. Yaptığı araştırmalar ve zihnindeki sorular, onu Hıristiyanlık dışındaki inançları araştırmaya yöneltti. Portekizce Kur’an-ı Kerim’i İncil’le karşılaştırarak okuyan 57 yaşındaki Vieira, aradığı cevapları bulduğuna inanarak Müslüman oldu.

ESKİ AHİT'İ İNCELERKEN İSLAM’A YÖNELDİ

Eski Ahit’i incelemeye başladığında İslam’a ilgi duymaya başladığını söyleyen Vieira, "Çünkü peygamberlerin dönemine baktığımda hepsinin insanları tek olan Allah’a kulluğa çağırdığını gördüm. Hazreti İsa da kendi dönemindeki Yahudilere ve çevresindeki insanlara tek olan Allah’a ibadet etmeyi öğretiyordu” şeklinde konuştu.

ALLAH'IN BİR OLDUĞUNU ANLATTI

Henüz elinde Portekizce bir Kur’an-ı Kerim bulunmadığı dönemde dahi kilisedeki vaazlarında Allah’ın bir olduğunu anlatmaya başlayan Vieira, Hazreti İsa’nın (as) Allah’ın oğlu olmadığı yönündeki düşüncelerini de cemaatine aktardı. Bir süre sonra kendisine Portekizce Kur’an-ı Kerim hediye edilen Vieira, İncil’le karşılaştırarak okumaya başladı. “Kur’an’daki birçok ayetin daha önce İncil’den ulaştığım sonuçlarla örtüştüğünü gördüm” diyen Vieira, bu durumu cemaatine anlattıktan sonra kilisede tartışmalara sebep olduğunu fakat zamanla cemaatte bazı kişiler tarafından bunun benimsendiğini anlattı.

18 KİŞİDEN 50 KİŞİYE

Vieira, yaklaşık 10 yıl önce hayatının en önemli kararını verdi, Müslüman oldu. Bu kararını, “Hayatımdaki en büyük mutluluk İslam’ı kabul etmek oldu. Dileğim daha fazla insanın İslam’ı ve onun güzelliklerini tanımasıdır.” sözleriyle ifade ediyor. Onun bu duası ve gayretinin meyveleri de görülüyor. Kilise cemaatinden başlangıçta 18 kişinin şehadet getirdiğini belirten Vieira, zamanla yaklaşık 50 kişilik bir Müslüman cemaati olduklarını söyledi.

KİLİSE MESCİDE DÖNÜŞTÜ

Vieira’nın papazken yıllarca İncil’i anlattığı kilise de bu aşamada mescide çevrildi. Artık bu mekanda Kur’an-ı Kerim okunuyor, namazlar kılınıyor. Mescidinde yaptıkları bir başka hayırlı ve güzel iş ise Risale-i Nur dersleri. Vieira, sadece mescidinde değil sokaklarda da insanlarla konuşarak İslam’ı anlatıyor, merak edenleri sorular sormaya davet ediyor. Vieira şimdi bölgeye bir cami kazandırmayı istiyor.

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"BEDİÜZZAMAN ÇOK HİKMETLİ BİR İNSAN"

Geçtiğimiz günlerde bir grup Risale-i Nur talebesinin davetiyle İstanbul'a gelen Vieira, "Müslüman bir ülkeyi tanımak herkes için büyük bir mutluluktur. Müslüman kardeşlerimin beni karşılayışından çok mutlu oldum. Pek çok camiyi ve Said Nursi'nin medreselerini ziyaret ettim" dedi.

Üstad Bediüzzaman hakkında "O çok hikmetli bir insandı" yorumunu yapan Vieira, "Bediüzzaman'ın getirdiği mesaj sayesinde İslam'ı ve Kur'an'ı daha yakından tanıdım" dedi. Kendisiyle yapılan bir röportajda "Risale-i Nurları okuyor musunuz?" sorusu yöneltilen Vieira, "Bediüzzaman'ın Risale-i Nurlarını sadece okumuyoruz. Eşimle birlikte yaşadığımız şehirde bu eserlerden ders yapıyoruz. Ayrıca perşembe günleri mescidimizde Bediüzzaman'ın eserlerinden ders veriyoruz.

Bunun dışında sokaklarda da çalışmalar yürütüyoruz. İnsanlarla konuşuyor, kendilerine kitaplar dağıtıyoruz. Böylece okuyup Kur'an'ı daha iyi anlayabiliyorlar" şeklinde konuştu.

YEŞAYA KİTABI'NDA PEYGAMBERİMİZE İŞARET

Kur'an'daki bazı ayetlerin mana itibariyle İncil'de geçtiğini ifade eden Vieira, "Bu konuda birçok ayet var. Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmadığını bildiren ayetler. Yaklaşık otuz kadar ayet var bunu bildiren. Bazı yerlerde oğul kelimesi geçse de Allah'ın birliğini bildiren bir çok ayet bulunuyor" dedi. Bu durumun kendisinin inancını ve kanaatini güçlendirdiğini ifade etti.

Vieira, İncil'in Hazreti Muhammed'in (asm) Allah'ın elçisi olduğunu doğruladığını ise Yeşaya Kitabı 29. Bölüm 12. ayeti: "Kitap, okuma bilmeyen birine verilerek 'Haydi şunu oku' denildiğinde o kişi, 'Okuma bilmem' diyecektir." ifadeleriyle örnek vererek anlattı.

Kaynak: TRT Haber, MyRahle

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