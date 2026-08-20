Kocaeli’de uhuvvet buluşması

Geleneksel Kocaeli Yeni Asya Okuyucuları Aile Pikniği, Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesisleri’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen Yeni Asya okuyucuları, aileleriyle birlikte piknikte buluşarak hasret giderdi.

KOCAELİ / YENİ ASYA - YUNUS ÇAVFAR

Gazetemiz İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı tarafından düzenlenen “Kocaeli Geleneksel Yeni Asya Okuyucuları Aile Pikniği”, geçtiğimiz Pazar günü Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara, Erzurum, Eskişehir, Sakarya, Bursa, Düzce, Tekirdağ, Zonguldak, Almanya, Antalya ve Yalova başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda Yeni Asya okuyucusunun katıldığı programa; Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Kaşlıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel de katıldı.

Sunuculuğunu Nurullah Özer’in yaptığı pikniğe, Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini gören ve kendisinden dua alan son şahitlerden Rıdvan Utangaç ile Gazetemiz Satış ve Pazarlama Müdürü Cesim Aydın da iştirak etti.

Çocuklar ve gençler eğlendi

Sabah kahvaltısıyla başlayan programda katılımcılar birbiriyle sohbet ederek hasret giderdi. Ailelerin, gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği piknikte gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocuklar ve gençler için halat çekme, çuval yarışı, sandalye kapmaca ve kaşıkla yumurta taşıma yarışmaları gerçekleştirildi. Neşeli anların yaşandığı yarışmalarda katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Uhuvvet için bir aradayız

Piknikte öğle namazı öncesinde Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı Başkanı Muammer Çelik tarafından bir selamlama konuşması yapıldı.

Çelik, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, geleneksel pikniğin sadece bir sosyal buluşma olmadığını belirterek, dostluk, kardeşlik, muhabbet, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesinin programın önemli amaçlarından biri olduğunu ifade etti.

Üç düşmana karşı ittifak

Bediüzzaman Said Nursî’nin “Üç düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilaftır” tesbitini hatırlatan Çelik, bu problemlere karşı sanat, marifet ve ittifakla mukabele edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Çelik ayrıca, 17 Ağustos depreminde can veren başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün ehl-i iman için Kur’ân-ı Kerîm okunacağını ve dua edileceğini belirtti.

Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı’nın çalışmalarına da değinen Muammer Çelik, Mehmet Ali Paşa’da yapımı devam eden vakıf merkezinin yalnızca bir bina olmadığını vurguladı. Çelik, merkezin tamamlandığında gençlerin yetişmesine, çocukların maddî ve manevî eğitimlerine katkı sağlayacak; Risale-i Nur dersleri, ilmî sohbetler ve çeşitli toplantıların gerçekleştirileceği bir merkez olacağını söyledi. Vakıf merkezinin inşaatına bugüne kadar destek verenlere teşekkür eden Çelik, maddî ve manevî desteklerin devamını istedi.

Vefat edenler yâd edildi

Selamlama konuşmasının ardından başta Peygamber Efendimiz (asm), bütün peygamberler, sahabeler, evliyalar ve Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri olmak üzere; 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde, pandemi sürecinde vefat edenler ve başta Nur Talebeleri olmak üzere tüm geçmişlerimizin ruhları için Yalçın Günday, İsmail Tomak, Ali Yılmazcan, Kasım Cesur ve Abdurrahim Peker Hocaefendiler tarafından Kur’ân-ı Kerîm okundu ve dua edildi.

Âyetü’l-Kübrâ’dan iman dersi

Program, cemaatle kılınan öğle namazının ardından gerçekleştirilen Risale-i Nur dersiyle devam etti. Mahmut Çökren, Âyetü’l-Kübrâ Risalesi’nden yaptığı derste, kâinatı ve varlık âlemini inceleyerek Yaratıcısını tanımaya çalışan “seyyah-ı âlem”in iman hakikatlerini keşfetme yolculuğunu anlattı.

Derste özellikle iman hakikatlerinin açık ve anlaşılır şekilde ortaya konulmasının önemine dikkat çekildi. İmam-ı Rabbanî’nin, “Bütün tarikatların en mühim neticesi, hakaik-i imaniyenin inkişafıdır” ve “Bir tek mes’ele-i imaniyenin vuzuh ile inkişafı, bin keramata ve ezvaka müreccahtır” ifadeleri üzerinde duruldu. İman ve tevhidin bütün insanî kemalâtın esası olduğuna dikkat çekilen derste, günümüzde iman hakikatlerine yöneltilen şüphe ve itirazlar karşısında imanın taklidî seviyeden tahkikî seviyeye çıkarılmasının önemine vurgu yapıldı.

Dersin devamında Âyetü’l-Kübrâ’nın üçüncü menzilindeki “Fettahiyet” hakikati ele alındı. Allah’ın “Fettah” isminin tecellisiyle, basit bir maddeden farklı ve sayısız muntazam suretlerin ortaya çıkmasının, tevhid hakikatine işaret eden delillerden biri olduğu ifade edildi.

Program muhabbetle sona erdi

Risale-i Nur dersinin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gün boyunca devam eden sohbetler ve samimî ortam, pikniğin kardeşlik ve muhabbet havası içerisinde geçmesini sağladı.

Yoğun katılımın gerçekleştiği piknik, gelecek yıl yeniden bir araya gelme temennileriyle sona erdi.

Yeni Asya ailesinin farklı şehirlerden gelen okuyucularını bir araya getiren program, birlik, beraberlik, kardeşlik ve muhabbet duygularının pekişmesine vesile oldu.