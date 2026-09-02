Yeni Asya Vakfı mobil uygulaması yayında - İyiliğe açılan kapı

Yeni Asya’nın dijital dönüşüm yolculuğu yeni bir adımla devam ediyor. Gazetemiz, neşriyatımız ve dijital yayınlarımızın ardından, Yeni Asya Vakfı da hizmetlerini mobil dünyaya taşıdı.

Haber Portalı mobil uygulaması yayında - Yeni Asya'nın dijital dönüşüm yolculuğunda yeni adım

Yeni Asya Dijital Uygulaması Yayında!

Külliyat mobil uygulamamız yayında

İSTANBUL - YASİN AYDIN

Yeni Asya’nın dijital dönüşüm yolculuğu yeni bir adımla devam ediyor. Gazetemiz, neşriyatımız ve dijital yayınlarımızın ardından, Yeni Asya Vakfı da hizmetlerini mobil dünyaya taşıdı. Hazırlıkları ve test süreçleri tamamlanan Yeni Asya Vakfı Mobil Uygulaması, iOS ve Android platformlarında kullanıma sunuluyor.

Hayra ulaşmak artık daha kolay

İman ve Kur’ân hizmetlerinin desteklenmesinden eğitim faaliyetlerine, öğrenci burslarından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan yardımlara kadar pek çok hayırlı hizmeti sürdüren Yeni Asya Vakfı, yeni mobil uygulamasıyla bu hizmetlere destek olmak isteyen hayırseverlere daha kolay, hızlı ve güvenli bir imkân sunuyor.

Yeni Asya Vakfı Mobil Uygulaması sayesinde bağışçılar, Vakfın yürüttüğü yardım ve hizmet faaliyetlerini tek bir platform üzerinden inceleyebilecek, destek vermek istedikleri bağış alanını seçerek işlemlerini birkaç adımda gerçekleştirebilecek.

Uygulamada zekât, eğitim ve burs destekleri, gıda yardımları, kurban organizasyonları, su kuyusu ve sağlık projeleri ile Risale-i Nur hizmetlerine yönelik destekler başta olmak üzere Vakfın farklı hizmet alanlarına ulaşmak mümkün olacak.

Mesafeler kalkıyor, iyilik büyüyor

Dijitalleşmenin sunduğu imkânları hayır hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için değerlendiren Yeni Asya Vakfı, mobil uygulamayla birlikte bağışçı ile ihtiyaç sahibi arasındaki mesafeleri de azaltmayı hedefliyor.

Türkiye’nin veya dünyanın neresinde olunursa olunsun, bir cep telefonu vasıtasıyla hayra ortak olmak ve ihtiyaç sahiplerine ulaşan hizmetlere katkıda bulunmak artık çok daha kolay.

Teknolojiyi yalnızca günlük hayatı kolaylaştıran bir araç olarak değil, iyiliğin, dayanışmanın ve hizmetin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına vesile olan bir imkân olarak değerlendiren uygulama, Vakfın yıllardır sürdürdüğü hizmet anlayışının dijital dünyadaki yeni kapısı olacak.

Yeni Asya’nın dijital dönüşümü devam ediyor

Yeni Asya bünyesinde son dönemde hayata geçirilen dijital projelere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Yeni Asya Dijital ile gazete, dergi ve kitaplarımız dijital platformlara taşınırken; Yeni Asya Haber mobil uygulamasıyla günlük haber akışı mobil dünyada okuyucularımızla buluşmuştu.

Şimdi ise Yeni Asya Vakfı Mobil Uygulaması ile bu dönüşüm, sosyal yardım ve hizmet faaliyetlerini de içine alan yeni bir boyut kazanıyor.

Yeni Asya, gelişen teknolojinin sunduğu imkânlardan istifade ederek yayıncılık, eğitim, kültür ve sosyal hizmet alanlarındaki dijital dönüşüm çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Not: Mobil uygulamamızı ana sayfadaki reklam görselindeki QR kodları okutarak indirmeyi unutmayın

GooglePlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeniasya.vakfi&hl=tr