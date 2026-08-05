"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Kargı Yaylası'nda 41 yıllık muhabbet iklimi

05 Ağustos 2026, Çarşamba 11:18
Yeni Asya Çorum Temsilciliği'nin düzenlediği 41. Kargı Yaylası Buluşması'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen Nur talebeleri, kardeşlik, muhabbet ve uhuvvet ikliminde bir araya geldi.

ÇORUM - YENİ ASYA

Yeni Asya Çorum Temsilciliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kargı Yaylası Pikniği, bu yıl 41. kez gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz Pazar günü Kargı Yaylası’nda düzenlenen programa Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda Yeni Asya gazetesi okuyucusu katıldı.

Uhuvvet, muhabbet, irtibat, ittihad ve tefekkürün zirveye çıktığı programa; İstanbul, Konya, Ankara, Kırıkkale, Gaziantep, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Yozgat, Yerköy, Sinop, Samsun, Terme, Vezirköprü, Ordu, Tokat, Zile, Turhal, Trapzon, Amasya, Suluova, Merzifon  ve Çorum il ve ilçelerinden Yeni Asya okuyucuları katıldı.

Çamların gölgesinde uhuvvet ve muhabbet

Çam ormanları arasında gerçekleştirilen program, emekli İmam-Hatip Erdal Güler tarafından icra edilen Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Âdem Şahintürk gerçekleştirdi.

“Gençliği olmayanın geleceği yoktur”

Şahintürk konuşmasında Bediüzzaman Said Nursî'nin, "Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef'âlimizle izhar etsek, sair dinlerin tâbileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler. Belki, küre-i arzın bazı kıt'aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler." sözünü hatırlatarak İslâm'ın tebliğinde, 1908 yılında söylenmiş böyle bir sözün 100. senesinde mühim bir formül olduğunu ifade etti. Bu sözden hareketle Yeni Asya'nın, bugün doğru Nurculuk ve istikametli gidişin adı olan 60 yıllık hafızaya sahip bir cemaat olduğunu ifade ederek büyük bir mesuliyet taşıdığını belirten Şahintürk, “Artık her yerin bir hizmet merkezi var, maneviyatımızı ve ruh cephemizi takviye etmeliyiz. 'Gençliği olmayanın geleceği yoktur'" şeklinde konuştu.

Kâinata iman nazarıyla bakmak

Programın ilk bölümünde Prof. Dr. Sedat Koçak tarafından Risale-i Nur dersi sunuldu. Koçak, iman hakikatleri, kardeşlik ve kâinata iman nazarıyla bakmanın önemine dikkat çekti. Kâinata mana-yı harfî ile bakmanın, Rabbimizin isim ve sıfatlarının tecellilerini görebilmenin önemi üzerinde durulurken, farklı şehirlerden ve farklı yaş gruplarından insanların aynı iman ve dava etrafında buluşmasının kıymetine dikkat çekildi. Katılımcılara İslâm kardeşliği, birbirini sevme, kusurları örtme, dua ile destek olma ve uhuvvet hukukunu muhafaza etmeye dair anektodlar aktarıldı.

Hasret giderilip, kucaklaşıldı

Programda öğle namazı cemaatle eda edildikten sonra yemek ve dinlenme molası verildi. Çam ağaçlarının gölgesinde bir araya gelen katılımcılar uzun süredir görüşemedikleri dostlarıyla hasret giderdi. Çocuklardan gençlere, orta yaşlılardan ileri yaştaki katılımcılara kadar her yaştan misafirin yer aldığı buluşma, kuşaklar arasında kaynaşmaya da vesile oldu. Katılımcılar, bu tür programların dostlukların yenilenmesine ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Meşveret ve hürriyet konuşuldu

Programın ikinci bölümünde eğitimci Tekin Şahin, Risale-i Nur'da meşrutiyet, meşveret, hürriyet ve adalet anlayışını konularını ele alan bir ders okudu.

Şahin, toplum hayatında meşveretin ve adaletin önemine dikkat çekerek, Risale-i Nur'un ortaya koyduğu ölçüler üzerinde durdu.

İlahiyatçı Mehmet Kovancı ise günün anlam ve önemine ait bir şiir okudu. 

Seneye yine buluşalım

Günün sonunda Türkiye’nin farklı bölgelerinden akın akın Kargı Yaylası’na gelen katılımcılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Yeni Asya Gazetesi Çorum Temsilciliği'ne teşekkür etti.

Kucaklaşarak vedalaşan okuyucularımız, “Ömür yeterse inşallah seneye yine Kargı Yaylası’nda buluşmak üzere” temennisiyle programdan ayrıldı. 41 yıldır geleneksel olarak devam eden Kargı Yaylası buluşması, bir kez daha dostluk, kardeşlik, muhabbet ve uhuvvet atmosferi içerisinde gerçekleştirildi.

Okunma Sayısı: 284
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ediyor

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı - İlk yerleştirme sonuçlarının raporunu yayımladı

    YKS’de doğru tercih, doğru üniversite, doğru meslek

    Faizciler zenginleşiyor halk fakirleşiyor

    Emeklinin sofrasından 21 ekmek daha eksildi

    İran savaşı işgalcinin belini büktü

    Dünyada ve ahirette: Ödül ve ceza

    Filistin Konvoyu Konya yolunda

    Öğretmen atamaları yapılsın

    “Çerçeve yasa” taslağını görmedik

    Teröristbaşından çerçeve yasa mesajı

    'Nasıl geçiniyorlar, anlamıyorum'

    Trump’tan İran’a son şans

    Venezuela’daki depremde can kaybı 6 bini aştı

    TÜİK: 610 bin çocuk güvenlik birimlerinde

    Yükseköğretim geriye gidiyor

    Ahmet Davutoğlu’nun aslında verdiği mesaj ne?

    Tüm siyasîler serbest bırakılmalı

    Uçum’dan 3. kez adaylık tarihi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Uçum’dan 3. kez adaylık tarihi
    Genel

    Teröristbaşından çerçeve yasa mesajı
    Genel

    Öğretmen atamaları yapılsın
    Genel

    Yükseköğretim geriye gidiyor
    Genel

    Hepsi 0.4 için miydi?
    Genel

    Tüm siyasîler serbest bırakılmalı
    Genel

    TÜİK Harikalar Diyarı’nda
    Genel

    “Çerçeve yasa” taslağını görmedik
    Genel

    Filistin Konvoyu Konya yolunda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.