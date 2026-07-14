Dijital dönüşüm çalışmaları İzmit’te değerlendirildi

Yeni Asya Medya Grubu'nun dijital yayıncılık çalışmaları, devam eden projeleri ve yeni dönem hedefleri İzmit Başiskele'de düzenlenen istişare toplantısında değerlendirildi.

İZMİT - YASİN AYDIN

Yeni Asya Medya Grubu'nun dijital yayıncılık alanındaki mevcut çalışmaları, devam eden projeleri ve gelecek dönem hedefleri, İzmit Başiskele'de gerçekleştirilen istişare toplantısında ele alındı. Cumartesi günü gerçekleştirilen program, katılımcıların bir araya geldiği kahvaltı programının ardından başladı. Gün boyu devam eden toplantılarda dijital yayıncılık alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, devam eden projeler hakkında kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Yeni Asya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Pekel - Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanı Av. Âdem Şahintürk

Yeni hedefler paylaşıldı

Toplantının ilk bölümünde Bilgi İşlem ve Dijital Medya Birimi tarafından hazırlanan sunumda, son yıllarda hayata geçirilen dijital dönüşüm çalışmaları bütün yönleriyle ele alındı. Sunumda; kurumsal internet siteleri, mobil uygulamalar, bulut altyapısı, sosyal medya yönetimi, WhatsApp iletişim ekosistemi, video yayıncılığı, dijital güvenlik çalışmaları ve yapay zekâ destekli yayıncılık uygulamalarına ilişkin mevcut durum ve gelecek hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.

Muhteva süreçleri değerlendirildi

Program kapsamında Makale Tetkik Heyeti tarafından yürütülen faaliyetler ve mevcut işleyişe ilişkin bir sunum gerçekleştirilirken, içerik değerlendirme süreçleri ve çalışma usulleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.



Yeni Asya Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Pekel

Risalepedia tanıtıldı

Toplantının önemli başlıklarından birini de geliştirme çalışmaları devam eden Risalepedia projesi oluşturdu. Risale-i Nur Külliyatı üzerinde arama, araştırma ve akademik çalışmaları daha etkin hâle getirmeyi hedefleyen platformun teknik altyapısı, geliştirme süreci ve hedeflenen kullanım alanları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Programın devamında Yeni Asya TV faaliyetleri değerlendirilirken, mevcut yayın çalışmaları ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Geleceğin yayıncılığı konuşuldu

Toplantıda ayrıca dijital yayıncılıkta yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu imkânlar da ele alındı. Yapay zekâ destekli içerik üretimi, arşiv yönetimi, veri analizi, arama teknolojileri, algoritmaların yayıncılık süreçlerindeki yeri ve dijital dönüşüme sağlayabileceği katkılar teknik yönleriyle değerlendirildi.

Gün boyunca gerçekleştirilen sunum ve istişarelerde, dijital yayıncılık alanında yürütülen çalışmaların mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesi, kurumun dijital altyapısının güçlendirilmesi ve yeni teknolojilerin yayıncılık faaliyetlerine sağlayacağı katkılar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.