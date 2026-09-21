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21 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Doğu Türkistan'dan geliyorum

21 Eylül 2026, Pazartesi
Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Doç. Dr. Ahmet Özkan, “Dil, Din ve ibadet hürriyeti noktasında müsbet hiçbir şey göremedik” dedi.

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İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Özkan, Doğu Türkistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından izlenimlerini paylaştı. Gulca, Kaşgar ve Urumçi’yi ziyaret ettiklerini belirten Özkan, “Genel olarak gezdiğimiz şehirlerde dil, din ve ibadet hürriyet noktasında müsbet hiçbir şey göremedik” dedi.

CAMİLER SESSİZ

Gulca’daki Beytullah Camii’nin çevresinin kapatıldığını ve camide çalışma yapıldığını belirten Özkan, kendilerine binanın restorasyona alındığının söylendiğini aktardı. Kaşgar’daki İdygâh Camii’nin ise belirli saatlerde turistik ziyaretlere açıldığını ancak bu saatlerde içeride namaz kılmanın mümkün olmadığını ifade etti.

Özkan, “Ayrıca gezdiğimiz bölgelerdeki camilerin tamamı ibadete kapalı. Bazı camilerin giriş kapıları günün belirli saatlerinde açılsa da girişlere izin verilmiyor. Ek olarak gezdiğimiz şehirlerin tamamında bütün tabelaların Çince’ye çevrildiğini ve konuşulan dilin Çince olduğunu müşahede ettik. Gezi boyunca pek çok defa pasaport kontrolüne tabi tutulduk.” dedi. Urumçi’de de çok sayıda cami gördüklerini belirten Özkan, “Hepsi kapalı ve kaderine terkedilmişti” ifadesini kullandı.

TÜRBELERİ DE ZİYARET EDEMEDİLER

Kaşgar’da Abdülkerim Satuk Buğra Han’ın Artuş’taki türbesini ziyaret etmek istediklerini belirten Özkan, bölgeye çok yakın bir noktaya kadar gitmelerine rağmen girişlerine izin verilmediğini kaydetti. Kaşgarlı Mahmud’un türbesinde ise külliyeye girebildiklerini ancak türbeye geçiş yollarının kapalı olduğunu ve kapıların kilitli bulunduğunu belirten Özkan, “Kilitli olduğu için içeri giremedik. Yerleşke bakımsız ve harap bir görünüme sahipti” dedi.

SIKI GÖZETİM

Özkan, bölgede yaşayan insanların kamera, ses kaydı, telefon uygulamaları ve internet kısıtlamaları gibi uygulamalarla gözetim altında tutulduğuna şahit olduklarını söyledi.

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