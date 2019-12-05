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5 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

2019 Aralık sayımız çıktı! DOSDOĞRU OLMAK

05 Aralık 2019, Perşembe 00:32
Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Tahkik et” başlıklı Aralık sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Genç Yorum Dergisi Aralık 184. Sayısında, “Tahkik et”  başlığıyla okurlarıyla buluşuyor.

İslâmiyet’in en sağlam temelini oluşturan “sıdk”ı, akıl melekesinin ifrat derecesi “cerbeze”yi, mü’minin hüsn-ü zan üzere ve ferasetli olması gerekliliği, doğru bilgiye ulaşmanın önemi ve doğrulanmamış bilginin potansiyel tehlikeleri gibi konuların yer aldığı Aralık sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle:

Hümeyra Titer: “Nedir bu sıdk dediğiniz?”

Mustafa Gönüllü: “Delil yoksa zan da yok!”

Mustafa Eren Bozoklu: “Manipülasyon ve çağdaş manipülatörler”

Melike Nursultan Akkaya: “Bilmediğimiz yalanlar”

Teyit

Kapak dosyasında; yaygın bilinen yanlışlar, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgiler, medyanın gündeme getirdiği iddialar, şehir efsaneleri vb. birçok alanda doğrulama yaparak, internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşması için çalışan teyit.org’un metodolojisi yer alıyor.

Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Şeyda Sultan Zengin, Amerikan Tavukları’nda  “Velfecri” ve “Kar değil, melek yağıyor”; Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Mavizm”; Kln. Psk. Banu Arslan 2 Soruda Psikoloji’de “Narsistik kişilik bozukluğu” ve “Burnout (Tükenmişlik) Sendromu” kavramlarının tanımı ile yer alıyor. Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Susmak”; Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Zor sorular” başlıklı yazılarıyla okurlarını bekliyor.

Türkiye ve dünya gündeminden içeriklerle Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum, Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da.

Keçeli’de bu ay

Özgün içerikleriyle Keçeli’de bu ay: Edibenur Üner, Her Telden’de “Hasankeyf sona yaklaşıyor” ve “MindMeister” haberleri ve Sinematograf köşesi ile; Şule Konca, Öğrenci İşi’nde “Öğrenci işi destek” yazısıyla; Neslinur Zeynep Mutlu, Ehl-i Medya’da “Khan Akademi” haberiyle ve Fethiye Akay, Keçeli’nin Kitaplığı’nda “Zamanda Kıvrılma” kitabının tanıtımıyla yer alıyor. Emine Sultan Çakır, Eskimez Yazı’da “Tevâfuklar silsilesi”, Şulenur Yaşar, Feyâlilaceb’de “Mevcut şartlar dâhilinde” ve Merve Yavuz yeni sayfa Heybe’de Sınırları kaldırmak mı?” yazılarıyla Keçeli okurlarını bekliyor. Tuba Karakurt -

Başka neler mi var?

Hikâye sayfasında Ayşenur Yaşar “Tarla kuşu” başlıklı hikâyesi; Feyzanur Elif Mutlu, Çedile Hanım’da “Hayat faaliyet ve harekettir” yazısı ile yer alıyor. Yeni bir sayfa olan “Haydi Bilime”de Dr. Bahri Tayran, hayatın akışı içinde önemli gördüklerini sohbet havasında Genç Yorum okurları ile paylaşıyor. Farklı Yorum’da Merve Oğuz, Atmosfer katmanlarında fantastik bir yolculuk yapıyor ve “Göründüğü gibi değil” diyor.

Genç Yorum dopdolu muhtevasıyla okurlarını bekliyor.

Yeni Asya

Okunma Sayısı: 93
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