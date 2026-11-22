21-22 Kasım tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 7. Gençlik Şûrası, bugün gezi ve ziyaret programının ardından sona eriyor.

ANKARA - ERKAN TÜRK

Geleneksel olarak düzenlenen Gençlik Şûrası’nın 7.’si dün (21 Kasım) Ankara’da başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversiteli gençlerin katıldığı şûrada, bir yıllık çalışmaların muhasebesi ve yeni dönem projeleri ele alındı.

Dün başlayan şûrada açılış konuşmasının ardından Gençlik Şûrası serencamı anlatıldı. Divan heyeti seçiminden sonra komisyon tanıtımları gerçekleştirildi. Şûrada dört ana komisyon çalışmalarını sundu. Dijital Hizmet, Eğitim, Sosyal ve Yurt Dışı Hizmet komisyonları, Bursa Şûrası’ndan bu yana yürüttükleri faaliyetlerin raporlarını katılımcılarla paylaştı.

Heyecanımızı Türkiye’ye taşıyacağız

Şûranın bugünkü programı Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde kılınan sabah namazıyla başladı. Gençler, Ulus’taki 27 numarayı ziyaret ederek Ali Vapurlu ve Ömer Tuncay Ağabeylerden hizmet hatıralarını dinledi. Programda Birinci Meclis ve Ankara Kalesi ziyaretleri de yer aldı. Gezi ve ziyaretlerin ardından şûra saat 15.00’te sona eriyor. Gençlik Şûra’sı koordinatörlüğü, “Bu Şûra, gençliğin sadece konuştuğu değil, karar aldığı ve sorumluluk üstlendiği bir istişare zemini. Ankara’dan tüm Türkiye’ye çalışma heyecanımızı taşıyacağız” dedi.