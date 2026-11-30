İman hayata nasıl tesir eder? İman etmenin mesuliyeti nelerdir? İmanımızın muhafaza edip kuvvetlendirmek için ne tür fedakârlıklar yapmamız gerekiyor?

Dünya-ahiret dengesini kurarken peşin ücretler ve leziz nimetler karşısında imanın gerektirdiği söz ve davranışları yeterince yerine getirebiliyor muyuz? Bu sorulara cevap ararken Mus’ab bin Umeyr’in hayatı üzerinde düşünmek, bize canlı bir ibret levhası sunar.

Yaşanmış hayat, en güzel rehberdir. Bir hakikati yalnızca dile getirmek değil, onu yaşamak da o hakikatin dem ve damarlara daha iyi işlemesine vesile olur. İşte iman denilince Mus’ab bin Umeyr’in hayatı, iman, tevekkül, fedakârlık gibi yüzlerce güzel hasletin nasıl yaşanacağını bizlere gösteriyor.

Himmetin Derecesi ve İman Mücadelesi

Neyin peşinde olduğumuzu düşünerek başlayalım. Zira gayretimiz, daima en fazla önem verdiğimiz değerler üzerinden şekillenir. “İnsanın kıymet ve mahiyeti himmeti nisbetindedir. Himmetin derecesi ise, maksat ve iştigal ettiği şeyin nisbetindedir.”1 tespiti bu hakikate işaret eder.

Tarih boyunca iman hizmetinde bulunan hizmet fedaileri çok ciddi baskılarla karşı karşıya kaldığı hepimizce malûmdur. Mus’ab bin Umeyr’in hayatında da bu baskının pek çok çeşidini müşahede ediyoruz. Başta annesi olmak üzere ailesinin ve akrabalarının baskısı, maddî imkânlarının elinden alınması, davasından vazgeçmesi için dayağa ve hakarete maruz kalması, hatta savaşlarda canına kast edilmesi ve nihayet şehit edilmesi… Bütün bu baskılar ve menfi hadiseler, onun imanında en küçük bir sarsıntıya dahi sebep olamamıştır.

Bunun sebebini anlamak zor değildir: “İman hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir.”2

Nelerden Vazgeçti? Neler Kazandı?

Bu tespit hakkında etraflıca düşünmeye çalışalım. İmandan önce ve sonra Mus’ab bin Umeyr’in hayatında neler değişti? Nelerden vazgeçti? Kaybettiklerinin yerine hayatına hangi nimetler girdi? Bu nimetler, kaybettikleriyle mukayese edildiğinde bize ne mesaj veriyor?

Evet, Mus’ab bin Umeyr büyük bir servetti kaybetti; yerine kâinattaki en yüksek hakikat olan imanı kazandı.

Güzel elbiseler giyemedi; ama herkese nasip olmayan takva elbisesi en güzel kıyafeti oldu.

Rahat bir hayat süremedi; fakat hiçbir dünyevî hayatın veremeyeceği imanî şahsiyet, ona en büyük rahatlığı, lezzeti ve huzuru verdi.

Ailesinin desteğini ve rızasını kaybetti; buna karşılık Allah’ın rızasını ve desteğini kazanma ümidiyle gayret etti.

Soyuna, servetine, ve makamına dayanan toplumsal itibarını bir kenara bırakarak en hayırlı neslin, Asr-ı Saadet’i yaşayan sahabelerin arasındaki müstesna yerini aldı.

Geçici dünya nimetlerinin tamamını elinin tersiyle iterek ebedî hayat için her türlü fedakârlığı yaptı.

Yukarıda sıralanan hususlara bakıldığında Mus’ab bin Umeyr’in kayıplarının geçici ve maddî olduğu açıkça görülür. Bunların hepsinde fânilik damgası vardır. Zahiren kayıp görünen bu nimetlerin yerine iman vesilesiyle kazandığı ebedî değerler, söz konusu kayıpları hiçe indirmez mi?

İki Yol…

Evet, yol iki görünüyor: Muvakkat bir kayıp mı, ebedî bir kazanç mı? Rabbim cümlemize, ebedî iman yolunda şahs-ı mânevî ile birlikte hareket edeceğimiz bir ömür ihsan eylesin…

Dipnotlar:

1- Muhakemât, s. 114; 2-Sözler, s.284