Hz. Adem (as) zamanından beri iman ve inkâr mücadelesi sürüp gelmektedir. Allah, insanları Kendi Zatına inanmak veya inanmamak hususunda serbest bırakmıştır.

Bu noktada asıl mesele insanın hür iradesidir. Eğer Allah, insanları inanmak cihetinde mecbur edecek bir durumda bıraksaydı, o zaman imtihan ortadan kalkardı.

Halbuki, din bir imtihandır. İnsanlar arasında elmas gibi değerli ruhlar ile kömür gibi aşağılık insanların ayrışması, işte bu imtihan neticesinde ortaya çıkmaktadır. Aksi takdirde, Ebubekir-i Sıddık gibi elmas ruhlu insanlarla, Ebu Cehil gibi kömür ruhlu sefil insanlar bir seviyede kalırdı.

Hz. Nuh (as) ümmeti içinde dokuz yüz elli sene peygamberlik yaptı fakat imana davet ettiği insanlar, sadece Ham, Sam ve Yafes adındaki oğulları, kadınları ve çocuklarının olduğu seksen kişiydi. Diğer eşi ve oğlu Kenan bile iman etmedi. Bunun üzerine, Hz. Nuh (as) Allah’a dua etti ve yeryüzünde hiçbir kâfir kalmamasını istedi. Duası kabul oldu ve tufan hadisesi ile bütün kâfirler boğuldu gittiler.

Ancak, Allah’ın hikmeti gereği yeryüzünde çoğalan insanlar arasında yine Allah’a inananlar ile inanmayan kâfirler de meydana geldi. Özellikle son iki yüz yıl içinde ve maddeci ve materyalist zihniyetlerin fen ve felsefeye dayanarak maneviyatı inkâr etmeleri, Allah ve ahiret inancı başta olmak üzere, diğer iman rükünlerini inkâr eden kâfirler haddinden fazla çoğaldı. Batı toplumlarındaki bu inkârcı zihniyet, bir ahtapot gibi ne yazık ki İslâm dünyasını da sardı. Müslüman bir milletin mensupları oldukları halde, din, iman ve ibadetle böyle insanların ilgisi yok denecek kadar azaldı. Hem de, Allah’ın olmadığını iddia ederek, güya bilimsel yollarla inkârlarını bilhassa genç nesillere kabul ettirmeye çalışıyorlar.

Halbuki, bilim ve ilim denilen her şey, Allah’ın varlık ve birliğine nihayetsiz delillerin toplamıdır. Bediüzzaman Hazretleri, telif ettiği Kur’an tefsirleriyle fen ve felsefeden gelen bu dehşetli inkârcılık cereyanlarına karşı, öyle delil ve ispatlar ortaya koymuştur ki, dinsizliğin bel kemiğini kırmış ve bir daha belini doğrultamayacak hale getirerek, dinsizliğin temel taşlarını manevi atom bombası gibi paramparça etmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri Tabiat Risalesinde, görmekte olduğumuz bu âlemde var olan ve yeniden yeniye yaratılan varlıkların, mükemmel sanatlar içinde yaratıldığını herkesin gördüğünü ve bu sanatlı varlıkların, meydana gelmesi için dört yoldan başka yol olmadığını söylüyor. 1- Güneş, hava, toprak ve su gibi sebepler bir araya gelerek bu sanatlı varlıkları yapabilir. 2- Kendi kendine her nasılsa teşekkül eder. 3- Tabiat icat eder. 4- Nihayetsiz bir ilim, irade ve kudret sahibi olan Allah yaratır. Bu dört yoldan başka yol olmadığına göre, önceki üç yolun akıl ve mantık dışı olduğu ispat edilirse, dördüncü yol olan Allah’ın yarattığı tezi ispatlanmış olur. Akılsız ve şuursuz olan sebeplerin yapamayacağını, her akıl sahibinin kabul etmesi gerekir. Kendi kendine hiçbir şeyin olamayacağı ve tabiat denilen şeylerin ve kanunların icat kabiliyetinin olmadığı da bilinen bir gerçektir.

Bahsi geçen izahlara dayanarak, herkesin bilimsel olarak ve ilmen kabul edebileceği hakikat, bu sanatlı varlıkların tek sahibi ve yaratıcısı ancak Allah’tır.

