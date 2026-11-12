“Ev genci”nde AB lideriyiz

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye’de gençlerin ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranının 15-29 yaş grubunda yüzde 26,3’e ulaştığını belirterek, “Avrupa Birliği ortalaması yüzde 11. Bu olacak iş değil. Onların iki buçuk katı kadar maalesef bizde de böyle bir oran var” dedi.

Bakanlığın faaliyetlerini inşaatlarla sınırlı gördüğünü savunan Usta, “Siz her şeyi inşaatlardan ibaret olarak gören bir bakansınız. Eğitimi de inşaatlardan ibaret görüyorsunuz. Sağlığı da inşaatlardan ibaret görüyorsunuz. Yargıyı, hukuku, adaleti Adalet saraylarında arıyorsunuz” dedi. OECD verileri üzerinden uluslararası karşılaştırma yapan Usta, 15-29 yaş grubunda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 11 olduğunu, Türkiye’de ise yüzde 26,3 seviyesinde bulunduğunu belirterek “Bu olacak iş değil. Onların iki buçuk katı kadar maalesef bizde de böyle bir oran var” dedi. TBMM-Anka *** “Ev gençlerinin sebebi muhalefetin İHL’leri kapatması”! AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, ev gençlerinin ortaya çıkmasının sebebini, muhalefetin geçmişte meslek liselerini kapatmasına bağlayarak, “İmam hatipleri kapatacağız diye meslek liselerini kapattınız. Gençlerimiz maalesef mesleksiz kaldı. Gençlerimiz iş bulamıyorsa bunun sebebi sizlersiniz” dedi.

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