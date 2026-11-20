PEW Araştırma Merkezi’nin 18 Kasım’da yayımladığı araştırmaya göre İslâm, 2035 yılında mensup sayısı bakımından Hıristiyanlığı geride bırakarak dünyanın en büyük dini olacak.

Araştırmaya göre 2035 yılında dünya genelindeki Müslüman nüfusun 2,57 milyara, Hıristiyan nüfusun ise 2,52 milyara ulaşması bekleniyor. Bu değişimin en önemli sebebi, Müslüman nüfusun diğer din mensuplarına göre daha yüksek doğurganlık oranına sahip olması. Ancak din değiştirme ve herhangi bir dinden vazgeçme eğilimleri de bu süreçte etkili olacak.

Pew’in tahminlerine göre 2020-2070 döneminde din değiştirme sebebiyle Hıristiyanlıktan ayrılanların sayısı, bu dine katılanlardan 105 milyon daha fazla olacak. Aynı dönemde dünya nüfusunun yüzde 29, Müslüman nüfusun yüzde 80, Hıristiyan nüfusun ise yüzde 30 büyüyeceği tahmin ediliyor.

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Dünya İslam'a koşuyor...

İhtida yolculuklarını okumak için tıklayınız: