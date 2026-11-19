Risale-i Nur hizmetlerinde gençlerin aktif olarak yer almasını sağlamak için başlatılan Gençlik Şûrâları 5. Yılında 7. Programını gerçekleştirmek üzere 21-22 Kasım tarihlerinde Ankara’da toplanıyor.

Gençlik Şûrâsı, ilk olarak 2022’nin Mart ayında İzmit’te gerçekleştirilen ve 2022 Aralık ayında Antalya’da yapılan Şûrâ’da Komisyonların kurulması ile faaliyetlerine başlamıştı. Yıllar içinde çeşitli illerde devam etti. En önemli çalışmaları; Yeni Asya Fidanlık Eki, Gençlik ve İnanç konulu Gençlik Kongresi ve yabancı dilde hazırlanan broşür çalışmaları oldu.

“Gençlik Şûrası Geleceğin Köprüsü” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanından katılan üniversite talebeleri, Risale-i Nur’u ve Yeni Asya’yı geniş kesimlere duyurmak için yapılacak hizmetleri Gençlik Şûrâsı’nda konuşacak. Dijital Hizmet Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Sosyal Komisyon ve Yurt dışı Hizmet Komisyonu geçen yıl aralık ayında Bursa’da icra edilen VI. Gençlik Şûrâsı’ndan bu yana yapılan çalışmaların sunumunu yapacak. Her ilden katılan temsilci gençler, hazırladıkları projeleri komisyonlara sunacak. Cumartesi günü yapılacak olan program, Pazar günü yapılacak olan Ankara gezisi ile sona erecek.

