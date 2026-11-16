33 Hafız umreye uğurlandı

Düzce'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 33 öğrenci, umreye gönderildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere Düzce’den yola çıkan hafızlar ve vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi. Düzce Belediyesi Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde, İl Müftüsü Osman Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen program, Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Programda ilâhîler okundu, tekbir, salavat ve telbiyeler getirildi. Emekli İl Müftüsü Turgut Acar’ın yaptığı duanın ardından umre yolcuları, yakınlarının duaları eşliğinde mübarek topraklara hareket etti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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