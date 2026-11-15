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Rus çift de İslâm’ı seçti

15 Kasım 2026, Pazar 23:45
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya vatandaşı Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Alanya Müftüsü Mehmet Seven'in katılımıyla müftülük binasında gerçekleştirilen törende, Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Svetlana Kıseleva, uzun yıllar antropolog olarak edindiği meslekî tecrübelerin ve yaptığı araştırmaların kendisini önemli ilmi sonuçlara ulaştırdığını, bu birikimin İslâm dinini tanımasında ve tercih etmesinde önemli rol oynadığını söyledi. İslâmiyet’i araştırdıkça hakikate dair daha derin anlayış kazandığını belirten Kıseleva, bu anlamlı kararı eşiyle birlikte almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Haber Merkezi

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Etiketler: ihtida, kur'an, tebliğ, doğru islamiyet, tefsir, diyanet
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