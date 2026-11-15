Rus çift de İslâm’ı seçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya vatandaşı Svetlana Kıseleva ve eşi Valerıı Karelov, ihtida töreniyle Müslüman oldu.

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